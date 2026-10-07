Cercetătorii au creat un tip de asfalt ecologic capabil să reziste până la 20 de ani fără reparații majore, folosind deșeuri reciclate din industria oțelului. Tehnologia SEAM promite să transforme infrastructura rutieră mondială: scade emisiile de carbon, elimină praful fin toxic din marile orașe și reduce semnificativ costurile de întreținere a drumurilor pe termen lung.

Cum poate zgura de oțel să transforme infrastructura urbană

Infrastructura rutieră mondială se află în fața unei provocări majore: degradarea rapidă a carosabilului, costurile uriașe de întreținere și amprenta considerabilă de carbon generată de lucrările de reasfaltare. O echipă internațională de cercetători, ale cărei concluzii au fost publicate în revista științifică Communications Earth & Environment (din portofoliul Nature), propune o soluție inovatoare bazată pe reciclarea unui deșeu industrial abundent: zgura de oțel.

În mod tradițional, asfaltul conține agregate minerale naturale - pietriș, piatră spartă - legate cu bitum. Cercetătorii au dezvoltat o mixtură numită SEAM (Steel Slag-Epoxy-Asphalt Mixture), în care agregatele naturale groase sunt înlocuite complet cu zgură de oțel rezultată din procesele metalurgice, combinată cu un liant modificat cu rășină epoxidică.

Zgura de oțel are o duritate ridicată și o formă colțuroasă, proprietăți mecanice ideale pentru a crea o structură de rezistență superioară. Deși costul inițial de producție al liantului epoxidic este mai ridicat, durabilitatea pe termen lung schimba radical ecuația economică și de mediu.

„Avansurile recente în tehnologiile de modificare a asfaltului au permis, în plus, dezvoltarea unor materiale precum mixtura asfaltică epoxidică cu zgură de oțel (SEAM). Acest material combină agregatele de zgură de oțel cu lianți modificați cu rășină epoxidică, obținând o durabilitate sporită și o durată de serviciu prelungită”, potrivit studiului publicat.

Durabilitate crescută de până la trei ori și mai puține noxe

Studiul a analizat diferite variante de mixtură (cu 20%, 35% și 50% conținut de rășină). Rezultatele arată că, în timp ce un asfalt convențional necesită reparații sau înlocuire la un interval de aproximativ 6 ani, mixtura optimă de asfalt cu zgură și 35% rășină epoxidică își poate extinde durata de viață până la 15 - 20 de ani.

Efectele benefice nu se limitează doar la economiile financiare rezultate din reducerea șantierelor. Prelungirea duratei de viață a carosabilului reduce indirect emisiile pe întregul ciclu de viață al drumului. Un carosabil neted, fără gropi și denivelări, scade rezistența la rulare a vehiculelor, ceea ce se traduce printr-un consum redus de combustibil pentru mașinile care îl tranzitează.

De asemenea, scăderea frecvenței lucrărilor de reparații elimină ambuteiajele masive din trafic provocate de șantiere, ambuteiaje care generează cantități uriașe de gaze cu efect de seră.