Atacurile aeriene efectuate de armata rusă pe parcursul nopții de marți spre miercuri au provocat pagube majore și victime civile în mai multe regiuni din Ucraina. Bilanțul provizoriu indică 11 morți și peste 30 de răniți, în urma unei ofensive care a vizat în mod special infrastructura energetică și clădirile rezidențiale.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat ferm după valul de bombardamente, subliniind că momentul ales de Moscova nu este întâmplător. Liderul de la Kiev a punctat că atacul a fost conceput ca un gest demonstrativ pentru a marca aniversarea președintelui rus Vladimir Putin, care împlinește 74 de ani.

Unul dintre cele mai grave incidente a avut loc în localitatea Priluki, din regiunea Cernihiv, unde o rachetă a lovit direct un bloc de locuințe cu cinci etaje. În urma impactului, cinci persoane și-au pierdut viața, iar alte 26 au fost rănite, printre victime numărându-se și cinci copii. Echipele de salvare continuă operațiunile de căutare sub dărâmături.

Districtul Capitalei și alte 12 regiuni au fost ținta loviturilor rusești. În Kiev, bombardamentele au ucis două persoane, iar alte două decese au fost înregistrate în Oleksandria. Totodată, rachetele și dronele au provocat distrugeri la cinci blocuri în Dnipro, patru în Kremenciuc și un imobil de locuințe în Zaporojie.

Conform datelor furnizate de autoritățile ucrainene, inamicul a lansat peste 70 de rachete, dintre care numeroase rachete balistice, alături de drone de atac de tip Shahed. Apărarea aeriană a reușit să doboare doar o parte dintre ținte, rachetele balistice rămânând cea mai mare amenințare pentru securitatea orașelor ucrainene.