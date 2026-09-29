Anna, o femeie din Rivne, nord-vestul Ucrainei, a născut gemeni cu o diferență de trei zile, un caz rar în medicină. Primul copil, Oleksandr, s-a născut pe 22 septembrie, iar fratele său, Andrii, pe 25. Cazul a implicat decizi de a amâna nașterea celui de-al doilea copil pentru a-i permite dezvoltarea, notează TSN.

O mamă din Ucraina, a devenit protagonistă a unui caz medical rar, după ce a dat naștere gemenilor săi la un interval de trei zile.

Anna, care a intrat în travaliu prematur la 33 de săptămâni, a născut primul său fiu, Oleksandr, pe 22 septembrie, la ora 00.19, cu o greutate de 1,43 kilograme.

Cu toate acestea, contracțiile s-au oprit brusc după nașterea lui, iar fratele său mai mic, „Andriiko”, a rămas în uter timp de încă trei zile, născându-se pe 25 septembrie la ora 16.42, cu o greutate de 1,95 kilograme.

„Este un caz cu adevărat unic și neprotocolar”, a declarat Tetiana Iliuț, medic de gardă la secția de maternitate.

Decizia de a nu forța nașterea celui de-al doilea copil a fost luată pentru a îi oferi acestuia mai mult timp să se dezvolte în siguranță.

„Medicii ne-au explicat că putem păstra sarcina pentru al doilea copil, iar noi am avut încredere deplină în ei”, a spus mama.

Specialiștii de la maternitatea din Rivne confirmă raritatea acestei practici obstetricale, menționând că ultima dată când au întâmpinat un caz similar a fost în 2022, când intervalul dintre nașterile gemenilor a fost de șase săptămâni.

„Pentru un copil născut prematur, fiecare minut este de aur”, a explicat Olga Kysilciuk, șefa secției de terapie intensivă pentru nou-născuți.

Faptul că fiecare copil avea propria placentă și propriul sac amniotic a fost un factor decisiv care a permis această abordare.

În prezent, băiețeii se recuperează sub supravegherea atentă a medicilor. Oleksandr, cel mai mare dintre frați, a fost inițial conectat la aparate de susținere respiratorie, însă acum respiră singur, în timp ce Andrii este descris ca fiind mai calm.

„Îi hrănim bine, iar ei mănâncă tot, uneori chiar cer mai mult!”, a spus mama lor.

Părinții, Anna și Oleksandr senior, așteaptă cu nerăbdare momentul în care vor putea să își ducă băieții acasă.