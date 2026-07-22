Cine poate folosi gratuit centrul din Cluj

Centrul a fost inaugurat luni, 20 iulie 2026, iar accesul este permis doar persoanelor fizice care au domiciliul în Cluj-Napoca și un contract cu operatorul de salubritate Supercom. La intrare, oamenii trebuie să prezinte cartea de identitate. Deșeurile sunt cântărite, iar angajații centrului le explică unde trebuie lăsată fiecare categorie de obiecte sau materiale.

Primul centru mare de colectare din România s-a deschis la Cluj (9)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

În incintă pot intra autoturisme, furgonete, autoutilitare cu masa totală autorizată de cel mult 3,5 tone, dar și vehicule cu remorcă. Deșeurile provenite de la firme nu sunt acceptate.

„Aproape toate tipurile de deșeuri generate de clujeni în gospodării pot fi predate gratuit”, a declarat primarul Emil Boc. Pentru unele categorii există însă limite zilnice și anuale.

Ce deșeuri pot fi aduse gratuit la primul mare centru de colectare din România

Clujenii pot preda hârtie, carton, ambalaje și obiecte din plastic, sticlă, geamuri, oglinzi, obiecte din metal sau lemn, haine, încălțăminte și alte produse textile. Centrul primește și obiectele care le dau, de obicei, cele mai mari bătăi de cap oamenilor atunci când vor să le arunce: mobilier, covoare, saltele, frigidere, mașini de spălat, televizoare și alte aparate electrice sau electrocasnice.

Mai pot fi aduse anvelope și baterii auto, obiecte sanitare, produse ceramice, medicamente expirate, crengi, frunze și alte resturi din curți și grădini, dar și molozul rezultat în urma renovării sau demolării unei locuințe. Sunt acceptate inclusiv recipiente care mai conțin urme de vopsea, adezivi sau uleiuri. Acestea trebuie însă transportate în ambalaje bine închise, astfel încât să nu existe riscul unor scurgeri.

Centrul are și o cameră frigorifică specială, unde pot fi păstrate temporar cadavrele animalelor mici de companie sau de curte.

Cât moloz poate aduce o familie la centrul de colectare

Pentru deșeurile din construcții, limita este de doi metri cubi pe zi și de zece metri cubi pe an pentru fiecare domiciliu. În cazul deșeurilor vegetale, precum crengile sau frunzele, o familie poate aduce cel mult un metru cub pe zi și zece metri cubi pe an.

Deșeurile trebuie aduse deja separate, uscate și fără alte materiale care le-ar putea contamina. Operatorul poate refuza obiectele nesortate, murdare, neconforme sau cantitățile care depășesc capacitatea de depozitare a centrului.

Nu sunt primite deșeurile menajere amestecate, resturile alimentare, materialele care conțin azbest, substanțele explozive sau inflamabile, deșeurile medicale infecțioase, radioactive ori cele industriale periculoase.

Ce se întâmplă cu obiectele aduse

Saltelele, mobilierul și celelalte obiecte voluminoase sunt mărunțite, iar materialele rezultate sunt separate și sortate. Hârtia, plasticul și alte materiale reciclabile sunt presate și balotate. Resturile care nu mai pot fi reciclate sunt trimise pentru valorificare energetică.

Crengile și celelalte deșeuri vegetale sunt tocate și transformate în compost. În funcție de calitate, acesta poate fi folosit în agricultură sau pentru întreținerea spațiilor verzi publice. Molozul este concasat și sortat, iar materialele recuperate pot fi refolosite la lucrări rutiere, umpluturi sau alte proiecte tehnice. Centrul este dotat și cu un laborator pentru analize chimice, containere speciale și un cântar de mare tonaj.

Care este programul centrului din Cluj

În perioada aprilie-septembrie, centrul este deschis de luni până vineri, între orele 12.00 și 20.00, iar sâmbăta între 9.00 și 15.00. Din octombrie până în martie, programul din timpul săptămânii este între orele 10.00 și 18.00. Sâmbăta, centrul rămâne deschis între 9.00 și 15.00.

Centrul din Cluj-Napoca este primul dintre cele 13 centre mari care vor fi realizate în România prin PNRR, cu finanțare gestionată prin Administrația Fondului pentru Mediu. Alte astfel de centre sunt prevăzute în București, Craiova, Buzău, Brașov, Constanța, Iași și Sibiu. Ministerul Mediului a anunțat că în lunile următoare ar urma să fie finalizate și sute de centre mai mici de colectare prin aport voluntar.

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