Tânărul a încercat să fugă de polițiști cu mașina furată

Potrivit IPJ Cluj, totul a început în jurul orei 15.15, când polițiștii au fost sesizați despre dispariția unui autoturism parcat cu cheia în contact. Vehiculul sustras a fost reperat rapid în trafic, pe strada Albini, însă șoferul nu ar fi răspuns semnalelor regulamentare de oprire făcute de echipajele de poliție.

În încercarea de a scăpa, suspectul ar fi accelerat pe străzile orașului, punând în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. În timpul urmăririi, care a continuat pe Calea Dorobanților, tânărul a provocat mai multe accidente în Cluj, a lovit un gard, dar și-a continuat drumul.

Șoferul fără permis a lovit alte două mașini și a rănit o femeie în timpul urmăririi

Urmărirea s-a încheiat pe strada Siretului, când tânărul ar fi pierdut controlul volanului. Mașina furată ar fi lovit două autoturisme oprite la semafor, apoi ar fi fost proiectată într-un stâlp de semafor.

În urma impactului, vehiculul ar fi acroșat și o femeie de 52 de ani aflată pe trotuar. Din fericire, aceasta a suferit răni care nu i-au pus viața în pericol.

Tânărul a abandonat mașina furată și a încercat să fugă pe jos

După accident, șoferul ar fi abandonat mașina și ar fi încercat să fugă pe jos. Polițiștii, ajutați de mai mulți cetățeni aflați în apropiere, l-au prins pe suspect după aproximativ 150 de metri. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi un tânăr de 25 de ani din comuna Cămărașu, care nu deține permis de conducere.

Polițiștii l-au supus pe bărbat testării cu aparatul etilotest și pentru substanțe interzise, iar rezultatele au fost negative. Cu toate acestea, tânărul este acum cercetat pentru multiple infracțiuni.

„În cauză, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs evenimentele și pentru luarea măsurilor legale care se impun, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt în scop de folosință, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului”, a transmis IPJ Cluj, conform sursei citate mai sus.

Cercetările continuă pentru a stabili toate detaliile legate de sustragerea autoturismului, refuzul șoferului de a opri la semnalele polițiștilor și evenimentele tragice de pe strada Siretului.

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