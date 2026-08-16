Ministerul Apărării Naționale a fost alertat în jurul orei 10:00, printr-un apel la 112, după ce au fost semnalate resturi de dronă în mare.

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat în cursul zilei de duminică, 16 august, în jurul orei 10.00, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la semnalarea unor resturi de dronă în Marea Neagră, la aproximativ 1,5 km travers de plaja Modern din Constanța.”, a transmis MApN.

O echipă EOD a Forțelor Navale Române s-a deplasat în zona indicată cu o șalupă rapidă de intervenție.

Militarii au verificat obiectul și au stabilit că era vorba despre o dronă, însă aceasta nu reprezenta un pericol exploziv.

„În urma verificărilor, obiectul a fost identificat ca fiind o dronă, fără încărcătură explozivă.”

Drona a fost apoi preluată de autorități pentru continuarea verificărilor.

„Obiectul a fost preluat și predat Gărzii de Coastă pentru investigații suplimentare.”, a mai anunțat MApN.

Incidentul de la Constanța vine în aceeași zi după o altă alertă pe litoral. Un obiect de formă cilindrică a fost adus de valuri pe plaja din Eforie Nord, iar turiștii au alertat autoritățile, potrivit News.

Zona a fost securizată, iar specialiștii au verificat obiectul. Ulterior, autoritățile au stabilit că acesta nu prezenta niciun pericol.

În ultimele zile, mai multe drone și fragmente de drone au ajuns pe litoral, inclusiv în zonele Costinești, Saturn și Olimp, fiind aduse la mal de valurile puternice.

De asemenea, duminică dimineață, o dronă Geran 2 a pătruns în spațiul aerian al României, venind dinspre Republica Moldova. Aparatul de zbor a fost detectat la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați și a fost doborât de un avion F-18 al Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole.

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