Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre Ionel Onofraş, care a deţinut, pentru două luni, funcţia de primar al municipiului Iaşi. El a fost numit în această funcţie după Revoluţia din decembrie 1989 şi a ocupat-o până în februarie 1990, potrivit agenției de presă News.ro.

Acesta era urmărit internaţional în categoria „Most Wanted” şi a fost capturat în Italia, în luna aprilie, în urma unei colaborări internaţionale, potrivit IGPR.

„La data de 15 august 2026, Poliţia Română a adus în ţară un bărbat, de 68 de ani, din Iaşi, urmărit internaţional din categoria MOST WANTED. Acesta a fost condamnat la 19 ani şi 4 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de viol şi agresiune sexuală”, au transmis, sâmbătă, reprezentanții IGPR.

Conform surselor judiciare, este vorba despre Ionel Onofraş, fost primar al municipiului Iaşi pentru o scurtă perioadă, între decembrie 1989 şi februarie 1990.

Acesta a fost prins pe 30 aprilie 2026, în Italia, de poliţiştii din Iaşi, în colaborare cu autorităţile italiene.

Predarea acestuia s-a realizat prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Poliţiei Române.

După ce a fost adus în ţară, bărbatul a fost transferat într-o unitate de detenţie, unde va începe executarea pedepsei.

Operaţiunea a beneficiat de sprijinul unui procuror al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, iar coordonarea internaţională a fost facilitată de Biroul Ataşatului de Afaceri Interne din Italia şi Biroul Sirene România.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE