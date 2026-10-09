Străzi închise în București, de vineri până duminică: maraton, adunări publice și paradă moto pe marile bulevarde

Restricții de circulație în București între 9 și 11 octombrie pentru Maratonul Internațional București, o adunare publică și parada moto „Pink Ride”. Traficul va fi oprit pe principalele bulevarde din centrul Capitalei, inclusiv în jurul Pieței Constituției. Alte străzi importante vor fi închise în acest weekend, potrivit datelor furnizate de Brigada Rutieră București.

Străzile care vor fi închise pentru Maratonul Internațional București

Evenimentul sportiv va avea loc sâmbătă și duminică, cu mai multe probe de alergare. Startul și finalul tuturor curselor vor fi în Piața Constituției, iar traseele vor include principalele bulevarde din centrul Capitalei.

Restricțiile de trafic pentru Maratonul Internațional București vor începe încă de vineri, ora 08.00, și vor dura până duminică, ora 23.00. În această perioadă, traficul va fi oprit:

Bulevardul Libertății (între bretelele dinspre Piața Constituției – Parchetul General și Piața Constituției – Ministerul Justiției, toate benzile sensului Calea 13 Septembrie spre Bulevardul Națiunile Unite);

Începând cu vineri, ora 14.00, restricțiile se extind pe segmentul dintre Bulevardul Națiunile Unite și Splaiul Independenței, pe ambele sensuri.

Sâmbătă, între orele 07.30-13.00, vor fi restricții pe traseul curselor Fun Run (2 km) și crosului de 10 km. Duminică, între orele 07.30-15.30, traficul va fi afectat pentru semimaraton (21 km) și maraton (42 km), care se vor desfășura pe un traseu ce include Arena Națională și retur.

Parada Moto „Pink Ride” are loc sâmbătă în București

Sâmbătă, 10 octombrie, pasionații de motociclete vor participa la „Parada Moto – Pink Ride”. Evenimentul va începe la ora 12.00, cu o adunare în parcarea Bibliotecii Naționale a României. Traseul paradei include Bulevardul Mircea Vodă, Bulevardul Unirii, Piața Universității, Piața Romană, Piața Victoriei, Piața Arcul de Triumf și se va încheia în parcarea Enayati Medical City din Băneasa.

Traficul va fi restricționat duminică pe mai multe străzi pentru o adunare publică.

Duminică, 11 octombrie, între orele 16.00 și 17.00, este programată o adunare publică în fața Guvernului. Ulterior, între orele 17.00 și 18.00, participanții vor parcurge un traseu ce include Piața Victoriei, Bulevardul Lascăr Catargiu, Bulevardul Gheorghe Magheru, Bulevardul Regina Elisabeta, Splaiul Independenței, Bulevardul Eroilor și alte artere, până la punctul final, localul Quantic.

Brigada Rutieră precizează că „deplasarea participanților pe acest traseu se va face pe pista de biciclete și pe banda I de circulație, cu respectarea normelor rutiere în vigoare”.

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