Donald Trump vrea să dea câte 1.000 de dolari fiecărui nou-născut din SUA și îi deschide automat cont la bancă

Departamentul Trezoreriei din Statele Unite ale Americii se pregătește să aplice o modificare majoră în funcționarea programului național de investiții destinat celor mici, numit „Trump Accounts”.

Începând cu data de 1 octombrie, autoritățile americane vor introduce mecanismul de înscriere automată a copiilor, o măsură administrativă fără precedent, care ar putea duce la deschiderea a peste 60 de milioane de conturi suplimentare doar în cursul anului 2026, conform reglementărilor temporare publicate de guvern, relatează publicația americană CNBC.

Strategia Washingtonului urmărește extinderea masivă a sprijinului financiar pe termen lung, estimându-se că, în anii următori, mecanismul automat va adăuga aproximativ două milioane de conturi noi în fiecare an.

Până în prezent, între 7 și 8 milioane de copii americani au fost înscriși în acest program de către părinții lor. Totuși, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a precizat recent, în cadrul unei audieri din Comisia pentru Servicii Financiare a Camerei Reprezentanților, că autoritățile mizează pe o explozie a cifrelor, estimând că pragul de 70 de milioane de beneficiari va fi atins la scurt timp după trecerea la procesul automat.

Lansate oficial la 4 iulie, conturile de investiții „Trump Accounts” beneficiază de un regim fiscal special cu impozitare amânată. Pentru fiecare copil născut în intervalul 2025-2028, Trezoreria SUA efectuează o depunere unică directă în valoare de 1.000 de dolari.

În plus, pachetul legislativ le permite familiilor care îndeplinesc anumite criterii economice să beneficieze și de alte contribuții financiare suplimentare din partea statului sau din surse private.

Decizia de a automatiza procesul vine ca o reacție la rata scăzută de participare înregistrată până acum. În prima fază a proiectului, părinții erau obligați să parcurgă pași birocratici expliciți, depunând formularul fiscal 4547 al IRS odată cu declarația anuală de venit sau înregistrându-se pe platforma online dedicată.

Această procedură s-a dovedit însă nepopulară în comunitățile vulnerabile. Un raport al organizației nonprofit Commonwealth a arătat că doar 5% dintre familiile cu venituri mici și medii, definite ca având încasări anuale sub 80.000 de dolari, reușiseră să deschidă un astfel de cont.

Pentru ca noua regulă să funcționeze eficient, Administrația pentru Securitate Socială plănuiește înregistrarea nou-născuților direct din unitățile spitalicești, în momentul în care părinții solicită eliberarea numărului de securitate socială.

Experții în politici sociale salută inițiativa, însă avertizează că succesul ei depinde de educația financiară a populației. Madeline Brown, analist în cadrul Urban Institute, arată că, deși mecanismul va ajunge la majoritate a cetățenilor, autoritățile vor fi nevoite să depună eforturi constante pentru ca părinții să înțeleagă modul în care funcționează aceste instrumente financiare.

Măsura este privită drept un ajutor substanțial pentru gospodăriile cu resurse reduse, însă pune la încercare capacitatea tehnică a Fiscului american. Omeed Firouzi, profesor la Temple University Beasley School of Law, a atras atenția asupra presiunii mari care va apăsa pe Serviciul de Venituri Interne (IRS), instituție afectată de reducerile de personal și de buget, menționând însă că o colaborare strânsă cu Administrația pentru Securitate Socială poate facilita tranziția.