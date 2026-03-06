Asta după ce timp luni SUA a făcut presiuni asupra Indiei să renunțe la petrolul rusesc.

„Pentru a permite petrolului să continue să curgă pe piața globală, Departamentul Trezoreriei emite o derogare temporară de 30 de zile pentru a da voie rafinăriilor indiene să achiziționeze petrol rusesc”, a declarat Bessent.

El a adăugat că măsura este una „deliberat pe termen scurt” și nu va aduce „beneficii financiare semnificative guvernului rus, deoarece autorizează doar tranzacții care implică petrol deja blocat pe mare”.

Decizia vine în urma presiunilor intense exercitate de Washington asupra New Delhi pentru a reduce importurile de petrol din Rusia.

India este unul dintre cei mai mari cumpărători de țiței rusesc, o situație care a luat amploare după invazia Ucrainei de către Moscova în 2022. Cu toate acestea, sancțiunile internaționale și amenințările cu tarife au determinat rafinăriile indiene să reducă treptat achizițiile.

Războiul dintre SUA și Israel în Iran complică însă situația, provocând o criză în aprovizionarea globală cu petrol. Potrivit unor surse citate de Reuters, India a început să cumpere milioane de barili de petrol rusesc pentru a răspunde cererii interne.

În acest context, Bessent a subliniat importanța relației strategice dintre cele două țări: „India este un partener esențial al Statelor Unite”.

El a precizat că Washingtonul se așteaptă ca New Delhi să compenseze această derogare prin creșterea achizițiilor de petrol american.

„Această măsură provizorie va atenua presiunea cauzată de încercarea Iranului de a lua în ostatic energia globală”, a mai spus oficialul american.

Decizia SUA reflectă echilibrul delicat pe care Washingtonul încearcă să îl mențină între sancționarea Rusiei pentru războiul din Ucraina și gestionarea crizei energetice globale.

