În fotografie, campionul național de raliuri apare alături de un cadru medical îmbrăcat în combinezon de protecție. Cel de lângă el este chiar medicul care l-a îngrijit pe perioada celor două săptămâni cât a stat internat la Spitalul de Urgență Bârlad, cu o formă severă de COVID-19.

De altfel, medicul Tacu Oleg este și cel care a postat fotografia pe pagina sa de Facebook chiar în ziua în care Titi Aur a fost externat, cu mesajul „2 învingători ”. Poza a fost distribuită ulterior și de Titi Aur.

„Domnul Titi Aur a fost externat cu o stare generală foarte bună. Avea o saturație de 95%, fără a fi nevoie de oxigen suplimentar. Pacientul în cauză a avut o formă severă de boală, fiind aplicat, pe perioada spitalizării, tratamentul prevăzut de protocolul național”, a declarat pentru Libertatea purtătorul de cuvânt al Spitalului de Urgență Bârlad, medicul Angelica Gramaticu.

Titi Aur a fost confirmat cu COVID-19 pe 28 martie, fiind internat în Spitalul de Urgență Bârlad cu plămânii afectați în proporție de 30%. A ales să rămână la unitatea sanitară bârlădeană.

După zece zile de spitalizare, pilotul scria pe pagina sa de Facebook că se simte puțin mai bine, însă atunci încă depindea în continuare de „peretele cu furtunul de oxigen”.

Pe 6 aprilie spera într-o evoluție favorabilă a stării sale de sănătate și că, într-o săptămână, să poată părăsi spitalul, ceea ce, de altfel, s-a și întâmplat.

„Nu sunt omul care își pune viața personală pe Facebook sau în comunicări frecvente, dar experiența COVID mă face să vă transmit ceea ce am simțit. După șase zile cu masca de oxigen la două surse cu peste 20 litri/min., timp în care m-am simțit «strâns de gât» și cu senzații dese de atac de panică, am reușit să respir 20 de minute fără mască. M-am născut a doua oară!!!! Din păcate, mai există și minți «zăpăcite» care susțin că e fake. Dacă nu ar fi fost și astfel de comentarii, ar fi însemnat că am ajuns în Rai”, scria atunci Titi Aur pe pagina sa de Facebook.

Pilotul recomandă celor care îl urmăresc să evite tratamentul „după ureche” și îi îndeamnă să ceară ajutor de specialitate fără ezitare.

