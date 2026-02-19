La Izvor, străzile n-au fost curățate deloc, iar temperaturile ridicate de joi au făcut ca mormanele de zăpadă să înceapă să se topească.

În numeroase cartiere, pietonii se confruntă cu o situație critică: bălțile uriașe sunt imposibil de evitat. Pentru a traversa strada sau a-și continua drumul, aceștia nu au altă opțiune decât să treacă direct prin bălțile de zăpadă topită.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„E posibil așa ceva… Uitați pe unde trebuie să trecem”, a exclamat revoltată o bucureșteancă, în timp ce o femeie și-a pierdut o cizmă în mormanul de zăpadă, chiar în inima Capitalei.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, spune că planurile de deszăpezire în București „sunt foarte vechi” și că autoritățile vor fi nevoite să le reevalueze pentru a fi mai bine pregătite. Ieri, în timpul ninsorii, circulația s-a desfășurat cu dificultate pe marile bulevarde din București, dar și pe străzile secundare.

„Iarna încă nu s-a terminat!”

Ninsorile intense din ultimele zile se retrag treptat din România, însă temperaturile vor oscila mult în perioada următoare, iar astfel de fenomene cu viscol și zăpadă pot continua în acest sezon rece, a spus Roxana Bojariu, șefa departamentului de Climatologie din ANM, la Digi 24.

„Și martie este o lună capricioasă, iar în 2017 – e adevărat, un fenomen rar – am avut viscol în partea a doua a lunii aprilie. Pe măsură ce ne îndreptăm spre sezonul cald, probabilitatea de a avea astfel de episoade scade. Însă să fim totuși atenți în săptămânile următoare, chiar dacă se vede o schimbare la scară mai mare, pentru că ciclonii atlantici încep să-și facă simțită prezența și trecem de pe o fază negativă a oscilației arctice, la o fază care înseamnă mai ales transport de aer dinspre ocean și continentul european, deci un transport care ne avantajează din punct de vedere al regimului termic”, a explicat Roxana Bojariu.



