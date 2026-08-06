Un atac aerian devastator

O nouă filmare apărută pe canalul de Telegram al armatei ucrainene arată un atac aerian executat de pe un avion de luptă MiG-29, care lansează două bombe de înaltă precizie asupra unei baze rusești. În secvențele video se pot observa lansarea muniției, momentul exact al impactului și impactul devastator.

❗️Ukrainian MiG-29 fighter jet using French AASM HAMMER guided aerial bombs destroys a Russian base on the eastern front pic.twitter.com/fMgm5l4cAa — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 3, 2026

Printre cele mai redutabile arme intrate recent în dotarea armatei ucrainene se numără bombele ghidate de tip Hammer, furnizate de Franța, care au devenit un element strategic în atacurile terestre.

Avioane din epoca sovietică aruncă bombe

Muniția AASM Hammer se numără în prezent printre cele mai eficiente sisteme aer-sol utilizate de Kiev în confruntarea cu armata rusă. Pentru a putea fi folosite la capacitate maximă, aceste bombe de înaltă precizie au fost modificate tehnic și adaptate pentru a fi montate pe avioanele de vânătoare din epoca sovietică, precum MiG-29 și Su-27, modele care continuă să reprezinte nucleul Flotei Aeriene Ucrainene.

Echipajele de zbor ale Forțelor Aeriene Ucrainene utilizează aceste aeronave modificate de câteva luni pentru a executa lovituri chirurgicale asupra centrelor de comandă, depozitelor și pozițiilor fortificate aflate mult în spatele liniei frontului.

Lansate de la distanțe sigure, bombele Hammer le permit piloților să evite raza de acțiune a sistemelor antiaeriene inamice, oferind în același timp un sprijin aerian crucial pentru trupele de uscat implicate în operațiunile terestre.

Muniția AASM Hammer, scumpă, dar eficientă

Sistemul AASM Hammer este recunoscut în mediul militar pentru costurile sale ridicate, însă eficiența sa pe câmpul de luptă justifică investiția. Potrivit datelor publicate de portalul polonez de știri Wiadomosci, o astfel de bombă poate fi echipată cu focoase explozive având o greutate flexibilă, cuprinsă între 125 și 1.000 de kilograme, în funcție de specificul țintei vizate.

Performanța tehnologică a sistemului francez este dublată de o acuratețe extremă. Deviatia maximă de la țintă este de doar un metru, ceea ce garantează distrugerea aproape certă a obiectivelor fortificate. Costul unei singure bucăți este estimat la aproximativ 300.000 de dolari americani, echivalentul a circa 275.000 de euro.

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