Cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, Dinicu se află în arest la domiciliu de la începutul lunii februarie și nu are voie să părăsească apartamentul din București fără aprobarea judecătorului. Având în vedere că ancheta în cazul incendiului fermei din Tohani nu s-a finalizat, Cornel Dinicu este chemat frecvent pentru audieri atât la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, cât și la instanțe. Acesta se plânge că nu are cu ce se deplasa de la domiciliul său din Capitală până în Ploiești, atâta vreme cât permisul de conducere este expirat.

Dinicu nu are voie să circule cu transportul în comun

În plus, susține Dinicu, cât timp se află sub puterea măsurii arestului la domiciliu, nu are dreptul să circule cu mijloace de transport în comun, fiind nevoit să apeleze la fiecare deplasare fie la cunoscuți, care nu sunt tot timpul disponibili, fie la taxi sau Uber.

Problema patronului Fermei Dacilor este că fiecare cursă în regim de taxi sau Uber trebuie declarată la poliție, inclusiv datele de identitate ale șoferului, numărul de înmatriculare al mașinii și traseul, motiv pentru care taximetriștii refuză comanda, preferând să nu se complice.

„Dacă folosește o formă de transport de genul Uber sau taxi, trebuie să prezinte numărul de înmatriculare al mașinii, datele de identificare ale conducătorului auto, ceea ce generează niște situații destul de neplăcute pentru persoanele care urmează să efectueze aceste transporturi întrucât, în astfel de situații, toate persoanele preferă să nu aibă complicații, să meargă la poliție să-și prezinte cartea de identitate și datele mașinii”, se arată în motivarea solicitării permisiunii părăsirii domiciliului.

Tribunalul Prahova a admis solicitarea lui Cornel Dinicu, astfel că i-a permis acestuia să meargă la o clinică medicală pentru analizele specifice schimbării permisului și ulterior la DRCPIV București.

Tragedia în care și-au pierdut viața 8 oameni

În ceea ce privește ancheta penală, surse judiciare au precizat pentru Libertatea că mai sunt așteptate rezultatele expertizelor făcute de trei entități – Institutul Național de Criminalistică (INC), Electrica și INSEMEX – pentru ca dosarul să poată fi finalizat.

INC expertizează tot ce ține de partea de lemn a construcției care a ars pentru a stabili dacă acesta a fost ignifugat, dar și fragmente de moloz pentru identificarea, dacă este cazul, a unor substanțe inflamabile. Această analiză a fost solicitată pentru a înlătura științific orice indiciu că incendiul a fost provocat intenționat.

Complexul turistic Ferma Dacilor din Tohani, comuna prahoveană Gura Vadului, a ars în dimineața zilei de 26 decembrie 2023. Focul a izbucnit în jurul orelor 5 dimineața, iar clădirea principală a complexului a fost mistuită de flăcări în nici o oră. Opt oameni au murit atunci, printre care și băiatul de 11 ani al patronului, victimele fiind oaspeții afaceristului, invitați la petrecerea de Crăciun.

Într-o primă fază a anchetei, Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a cerut arestarea preventivă a patronului de facto al Fermei Dacilor, Cornel Dinicu, dar și a asociaților săi, Vitomir Adrian Ristin și Adelina Ilie. În prezent nicio persoană nu se mai află în spatele gratiilor. Cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit provocat de un televizor defect. Explicațiile preliminare au fost respinse de Dinicu, acesta fiind convins că focul a fost pus intenționat. Tocmai pentru a înlătura orice suspiciune, procurorii au cerut expertize suplimentare, dar rezultatul este așteptat peste câteva luni.

