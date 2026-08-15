Anul acesta, Ziua Marinei de la Brăila a avut loc într-o locație diferită de cea tradițională, din dreptul morii Violatos. Schimbarea a fost determinată de nivelul scăzut al fluviului, care nu i-a permis navei de comandament „Mureș” să ajungă la Constanța pentru festivitățile organizate acolo. Noul loc, în dreptul scenei de pe Esplanadă, s-a dovedit inspirat, oferind suficient spațiu pentru numărul mare de brăileni veniți să urmărească exercițiile militare și jocurile marinărești. Au existat însă și persoane care nu au aflat despre schimbare și au mers la vechea locație.

O surpriză a fost oferită de concursul tradițional „porcul la școndru”, în care participanții trebuie să străbată o bârnă înclinată și unsă cu vaselină pentru a ajunge la steagul de la capăt. Dacă în trecut premiul era un purcel viu, de câțiva ani acesta a fost înlocuit cu un steag, pentru a evita chinuirea animalelor.

Spre deosebire de edițiile precedente, când concurenții fie cădeau rapid în apă, fie se târau pe bârnă folosindu-se de mâini și picioare, anul acesta un participant a reușit să parcurgă școndrul în picioare, fără să alunece. El a mers calm și sigur până la capăt, ajungând la steag înainte ca întrecerea să înceapă cu adevărat și stârnind uimirea celor prezenți.

Performanța a ridicat și suspiciuni în rândul spectatorilor. Unii au spus că bârnă nu fusese suficient de bine unsă, în timp ce alții au observat că participantul purta pantofi de înot și au presupus că aceștia ar putea avea o talpă specială. Protagonistul a respins însă orice idee de truc.

Este vorba despre Bogdan Cristian Fotea, care a explicat că experiența din sportul de performanță îl ajută să-și mențină echilibrul. „Am făcut box și știu să-mi distribui greutatea!”, a spus el. Pentru reușita sa, Fotea a fost felicitat de reprezentanții Flotilei Fluviale și a primit o pușculiță în formă de purcel, în care se afla o sumă de bani.

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