Brent Underwood, un american de 39 de ani, a cumpărat în 2018 orașul minier Cerro Gordo din California pentru 1,4 milioane de dolari. Locuiește singur și a transformat „achiziția” într-o atracție turistică, informează Daily Mail.

În 2018, Brent Underwood a achiziționat orașul abandonat Cerro Gordo din California pentru suma de 1,4 milioane de dolari.

Orașul, cândva prosper datorită mineritului de argint, a fost părăsit de-a lungul decadelor, iar Underwood a visat să-l transforme într-o destinație turistică.

Totuși, procesul de restaurare s-a dovedit a fi mult mai complex decât credea inițial.

„După șase ani simt că abia încep să descopăr acest loc”

Astăzi, Underwood locuiește singur în acest oraș izolat, unde își dedică timpul restaurării clădirilor istorice și explorării împrejurimilor.

Brent Underwood în fața hotelului pe care l-a renovat. Sursa foto: Captura Instagram/Brent Underwood

Nu mă deranjează singurătatea. Sunt un introvertit, iar faptul că nu am vecini pe o rază de zeci de kilometri îmi oferă o senzație de libertate. Privind în orice direcție, mă așteaptă o aventură. Îmi place acest lucru.

Viața într-un loc atât de izolat vine cu avantajele sale. Underwood apreciază lipsa zgomotului urban și cerul nocturn lipsit de poluare luminoasă, ideal pentru observarea stelelor.

„Mă simt mult mai conectat cu natura și cu gândurile mele de când locuiesc aici. Nu rămân niciodată fără ocupație, iar după șase ani simt că abia încep să descopăr acest loc”, a adăugat el.

Cum a descoperit Cerro Gordo

Ideea de a cumpăra un oraș abandonat a început ca o glumă. Într-o noapte, un prieten i-a trimis un anunț despre vânzarea orașului.

„Mi-a scris: Ha-ha, poate fi următorul tău proiect'. Dimineața următoare am cercetat tot ce am putut despre oraș și mi-am rezervat un bilet pentru a-l vedea”, a povestit Underwood.

Anterior, el avea experiență în restaurarea clădirilor istorice, transformat un conac victorian din Austin, Texas, într-un hotel bed-and-breakfast.

Cerro Gordo, cu atmosfera sa captivantă și peisajele montane, l-a convins să-l cumpere.

„Fotografiile nu m-au pregătit pentru realitatea acestui loc. Drumul urcă aproape 5.000 de picioare (peste 1.500 de metri) în munți, iar ultimele curbe dezvăluie clădiri care par să fi fost oprite în timp, în secolul al XIX-lea”, a spus el.

Ce a rămas din oraș

În anii 1880, Cerro Gordo avea câteva mii de locuitori și peste o sută de clădiri. Majoritatea au dispărut din cauza incendiilor, vremii și reconstrucțiilor.

În prezent, Underwood mai are aproximativ 20 de clădiri de restaurat, incluzând un magazin transformat în muzeu, un fost bordel, o biserică, un cinematograf și câteva case ale muncitorilor. Printre ele se află și Union Mine, o mină cu o adâncime de 274 de metri.

Planul pentru viitor

Ambiția lui Underwood este de a păstra autenticitatea istorică a orașului, dar și de a-l transforma într-o locație turistică.

El intenționează să deschidă un hotel cu opt cabane pentru închiriere, un restaurant și un bar.

Brent Underwood a scris și o carte. Sursa foto: Captura Instagram/Brent Underwood

Planul a fost mereu să păstrez istoria locului și să ofer oamenilor posibilitatea de a petrece o noapte aici.

Restaurarea nu a fost lipsită de provocări. Un incendiu provocat de un scurtcircuit a distrus clădirea hotelului aproape finalizată, forțându-l să reînceapă munca de la zero.

Izolarea l-a învățat să fie mai organizat: „Dacă nu am vreo piesă, cel mai apropiat magazin de construcții este la două ore distanță”.