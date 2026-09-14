Un ieșean a dat un cal la schimb pentru o mașină veche, care zăcea la o stână și, la numai câteva zile după ce a reușit să o pună din nou în mișcare, a ajuns în vizorul polițiștilor. O deplasare de numai 500 de metri s-a transformat într-un dosar penal, iar povestea s-a încheiat cu o condamnare definitivă la 2 ani și 8 luni de închisoare, scrie Ziarul de Iași.

Totul a început în primăvara anului 2021, când unchiul bărbatului era cioban la o stână din comuna Ion Neculce și cumpărase un autoturism înmatriculat cu numere provizorii. Mașina ar fi trebuit să ajungă la fiica sa, însă tinerei nu i-a plăcut autoturismul, așa că bărbatul l-a lăsat parcat la stâna unde lucra și nu l-a mai folosit.

Prin luna iunie, nepotul său a trecut pe la stână și a văzut mașina. Cei doi au ajuns la o înțelegere neobișnuită: ieșeanul urma să primească autoturismul, iar în schimb îi dădea unchiului un cal. Numai că mașina nu putea fi pornită. Bateria era descărcată, astfel că noul proprietar a găsit o altă soluție pentru a o muta. A tractat autoturismul cu o căruță până în satul Gănești și l-a lăsat temporar la locuința unchiului său.

Ca să poată să plece cu ea acasă, ieșeanul a sunat un taximetrist și i-a cerut să-i aducă un acumulator auto. După montarea bateriei, autoturismul a pornit. Entuziasmat, aproape de miezul nopții bărbatul s-a urcat la volan. Pe scaunul pasagerului se afla fiica lui, în vârstă de 10 ani. Până acasă avea de mers doar aproximativ 500 de metri, în direcția localității Buznea.

Deși drumul era extrem de scurt, deplasarea haotică a mașinii a fost observată imediat de un echipaj de poliție, iar agenții au decis să oprească autoturismul. La primele verificări, bărbatul nu avea nici permis de conducere și, înainte să se urce la volan, consumase patru beri și aproximativ 200 ml de coniac. Analizele au indicat o alcoolemie de 2,04‰ în sânge.