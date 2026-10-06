Un deținut de la Penitenciarul Timișoara își folosește meseria pe care o avea înainte de condamnare pentru a-i ajuta pe oamenii cu dizabilități. Aurelian Ionel Mocanu, aflat în detenție din noiembrie 2024 pentru trafic de droguri, repară gratuit scaunele rulante ale persoanelor din Timișoara și din județul Timiș, relatează Timiș Online.

Un scaun rulant poate fi reparat chiar și în 40 de minute

Înainte să ajungă în penitenciar, bărbatul a lucrat ca vulcanizator. Acum repară fotoliile rulante într-un container amplasat lângă Penitenciarul Timișoara, în cadrul proiectului „Gata să reparăm”. Mai are aproximativ un an și două luni din pedeapsă, iar cererea pentru reparații a început să crească, iar problemele cu care ajung scaunele rulante în atelier sunt diferite.

Unele au sistemele de frânare defecte, în timp ce alte componente au nevoie de intervenții. Aurelian Ionel Mocanu spune că, în funcție de problemă, poate termina o reparație și în mai puțin de 40 de minute.

„Un scaun rulant îl repar și în 40 de minute și în timp mai scurt”, a declarat el pentru sursa citată.

Bărbatul spune că unele dintre cele mai migăloase intervenții sunt cele la sistemele de frânare. În multe cazuri, roțile și cadrele sunt încă în stare bună, iar problema poate fi rezolvată prin repararea componentelor defecte.

Reparațiile sunt gratuite

Persoanele cu dizabilități beneficiază gratuit de reparații, indiferent dacă se află sau nu în evidența unei instituții publice. Proiectul este realizat în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Asociația Bărbaților Creștini.

Directorul Penitenciarului Timișoara, comisarul-șef de poliție penitenciară Liviu Ștefăniță Marica, spune că inițiativa a fost promovată de Alin Pădureanu, iar penitenciarul a decis să se implice.

„Stimez foarte mult oamenii care se implică din timpul lor, pun pasiune să ajute alți oameni”, a declarat directorul penitenciarului pentru publicația locală.

Fiecare dintre partenerii proiectului contribuie cu ceea ce poate. Pentru achiziționarea pieselor necesare există firme care sponsorizează ONG-ul implicat, în timp ce Penitenciarul Timișoara asigură forța de muncă. În acest caz, cel care știe să facă efectiv reparațiile este Aurelian Ionel Mocanu.

Lucrează de luni până vineri

Bărbatul lucrează în regim deschis, de luni până vineri, iar programul este împărțit în două intervale: între orele 8.00 și 12.00 și între 14.00 și 17.00.

Beneficiarii nu trebuie să își transporte singuri scaunele rulante până la atelier. O firmă de transport merge la domiciliul persoanei cu dizabilități, preia fotoliul rulant, îl duce la atelier pentru reparații, iar apoi îl transportă înapoi. Astfel, serviciul este accesibil inclusiv oamenilor pentru care deplasarea unui scaun greu și defect ar putea reprezenta o problemă în sine.

Oamenii primesc un alt scaun rulant până când al lor este reparat

Organizatorii s-au gândit și la perioada în care beneficiarul rămâne fără propriul scaun. Proiectul dispune de câteva fotolii rulante funcționale care pot fi oferite temporar persoanelor cu dizabilități până când cel propriu este reparat.

Directorul Penitenciarului Timișoara spune că există mai multe tipuri de scaune de rezervă. Unele sunt potrivite pentru teren accidentat, iar altele pentru deplasarea în oraș. Scopul este ca beneficiarii să nu rămână fără posibilitatea de a se deplasa în perioada în care echipamentul lor se află în atelier.