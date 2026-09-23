Un elicopter rusesc Mi-8 a încălcat pentru scurt timp spațiul aerian al Poloniei, miercuri, 23 septembrie, în zona de nord a localității Braniewo, regiunea Varmia-Mazuria, potrivit Onet.pl. Incidentul a fost confirmat de Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze (DORSZ).

„23 septembrie a.c., la ora 11.08, la nord de localitatea Braniewo, a avut loc o încălcare de scurtă durată a spațiului aerian al Republicii Polone de către un elicopter Mi-8 al Forțelor Armate ale Federației Ruse”, se arată în comunicatul oficial.

Elicopterul rusesc a pătruns 300 de metri în spațiul aerian polonez, timp de 42 de secunde

Conform armatei, elicopterul decolase din regiunea Kaliningrad, pătrunzând pe o distanță de aproximativ 300 de metri în spațiul aerian polonez, timp de 42 de secunde. „Am fost în alertă”, a declarat locotenent-colonelul Jacek Goryszewski pentru TVN24, adăugând că aparatul s-a întors singur în spațiul aerian rusesc.

DORSZ a precizat că zborul a fost monitorizat de sistemele radar poloneze. „Avioanele de vânătoare au fost ridicate de la sol, iar forțele terestre au fost menținute în stare de alertă. Incidentul arată că Rusia testează din nou capacitatea noastră de apărare antiaeriană”, a subliniat DORSZ, conform Onet.

Polonia acuză Rusia că pregătește atacuri hibride asupra sa

Premierul polonez Donald Tusk susține că Rusia pregătește atacuri hibride cu drone sau rachete împotriva unor țări NATO care sprijină Ucraina, inclusiv, posibil, Polonia. Tusk spune că Moscova ar putea prezenta ulterior aceste atacuri drept „accidente”, pentru a slăbi reacția și unitatea Alianței Nord-Atlantice, relatează publicația The Independent.

Polonia a fost nevoită în repetate rânduri să-și ridice avioanele de luptă de la sol în timpul atacurilor rusești asupra Ucrainei. Deși spațiul aerian polonez nu a fost încălcat, Donald Tusk a avertizat că Rusia intenționează să lovească teritoriul NATO și apoi să susțină că atacul a fost „accidental”. Premierul polonez a declarat în Parlament că un astfel de scenariu ar urmări să „paralizeze sau cel puțin să slăbească motivația țărilor NATO” de a interveni rapid pentru apărarea statului de membru atacat.

Trenul Kiev-Varșovia, lovit de o dronă rusească la doi kilometri de Polonia

În noaptea de 12 septembrie, Rusia a lansat un atac cu drone în vestul Ucrainei, lovind o benzinărie aproape de punctul de trecere Yahodyn-Dorohusk și un tren de pasageri care circula pe ruta Kiev-Varșovia.

Conform unui anunț al Căilor Ferate Ucrainene, trenul transporta consilieri de securitate din state ale Uniunii Europene, precum și pe fostul prim-ministru britanic Boris Johnson. Trenul plecase din gară mai devreme decât ora programată, o decizie luată „ca parte a unei revizuiri a orarului trenurilor în timp real, din cauza amenințării constante a atacurilor rusești”, conform unei postări pe Telegram a companiei feroviare.