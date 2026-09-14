Donald Tusk avertizează, după ce trenul Kiev-Varșovia a fost lovit de o dronă: atacurile Rusiei ar putea lovi și Polonia

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a avertizat pe 13 septembrie că Rusia ar putea intensifica acțiunile agresive în următoarele luni, subliniind riscurile tot mai mari pentru granițele Poloniei. Declarația sa vine după ce drone rusești au atacat un punct de frontieră polono-ucrainean și un tren de pasageri, aflat la doar doi kilometri de granița cu Polonia, potrivit The Kyiv Independent.

„Escaladarea acțiunilor Federației Ruse devine un fapt, iar exemplele sale se apropie din ce în ce mai mult de granițele noastre,” a afirmat Tusk în cadrul unei întâlniri cu oficiali ai apărării. „Din păcate, nu putem exclude ca această escaladare să ne afecteze și teritoriul.”

Atacuri asupra trenurilor și infrastructurii de frontieră

În noaptea de 12 septembrie, Rusia a lansat un atac cu drone în vestul Ucrainei, lovind o benzinărie aproape de punctul de trecere Yahodyn-Dorohusk și un tren de pasageri care circula pe ruta Kiev-Varșovia.

Conform unui anunț al Căilor Ferate Ucrainene, trenul transporta consilieri de securitate din state ale Uniunii Europene, precum și pe fostul prim-ministru britanic Boris Johnson. Trenul plecase din gară mai devreme decât ora programată, o decizie luată „ca parte a unei revizuiri a orarului trenurilor în timp real, din cauza amenințării constante a atacurilor rusești”, conform unei postări pe Telegram a companiei feroviare.

Tusk a subliniat că atacurile recente indică faptul că Rusia este „gata să folosească echipamente mai periculoase ca niciodată”. El a adăugat că scopul acestor lovituri este „dezorganizarea, paralizarea și, eventual, distrugerea punctelor de trecere a frontierei ucrainene”.

Îngrijorări privind o posibilă escaladare

Prim-ministrul polonez a făcut trimitere și la informațiile conform cărora Rusia ar putea încerca un atac limitat asupra unui stat NATO în această toamnă. „Sper că cel mai rău scenariu nu va funcționa, dar, din păcate, evenimentele de până acum confirmă informațiile pe care le primim de mai multe luni, și anume că și cele mai grave variante sunt posibile”, a spus Tusk.

Acesta nu este primul incident în care acțiunile Rusiei au afectat teritoriul polonez. Pe 30 iulie, o rachetă de croazieră Kh-101 s-a prăbușit în regiunea poloneză Lublin, stârnind îngrijorări cu privire la securitatea graniței.

Polonia își consolidează apărarea în fața amenințărilor rusești

În fața provocărilor tot mai mari, Tusk a cerut ca Polonia să adopte o „pregătire maximă” pentru a face față eventualelor atacuri. „Nu există nicio îndoială că trebuie să fim pregătiți împreună cu aliații noștri pentru o reacție comună dacă va apărea o astfel de nevoie,” a subliniat premierul polonez.

Într-un demers de consolidare a apărării naționale, Tusk a anunțat pe 15 august că Polonia își propune să devină „cea mai mare armată din Europa”. El a reiterat că lunile următoare ar putea fi critice în fața amenințărilor rusești.

Zelenski acuză că rușii au lovit intenționat trenul

Compania feroviară poloneză PKP Intercity a precizat că trenul, cu 206 pasageri la bord, efectua cursa Kiev–Varșovia. Volodimir Zelenski a afirmat că Moscova a lovit „în mod deliberat” trenul.