Un funcționar public avea în secret 5 joburi, din care a adunat 350.000 de lire, în Marea Britanie: „lucra” 7 zile și jumătate pe săptămână

Un funcționar public britanic este acuzat că a lucrat simultan pentru cinci instituții, fiind plătit pentru 183 de ore pe săptămână, și că a folosit concedii medicale și machiaj pentru a-și ascunde activitatea. Între 2020 și 2023, Kashim Chowdhury ar fi câștigat aproape 350.000 de lire sterline de la opt angajatori. Bărbatul neagă cele nouă acuzații de fraudă.

Kashim Chowdhury, în vârstă de 55 de ani, este acuzat că a mințit în legătură cu statutul său profesional pentru a ocupa simultan mai multe posturi cu normă întreagă în instituții guvernamentale. La un moment dat, acesta era contractat să lucreze 183 de ore pe săptămână pentru cinci angajatori, au aflat jurații de la Tribunalul Coroanei din Southwark. Între februarie 2020 și septembrie 2023, Chowdhury ar fi câștigat aproape 350.000 de lire sterline de la opt angajatori, potrivit standard.co.uk.

Potrivit procurorilor, bărbatul din Whitechapel, estul Londrei, a „exploatat” posibilitatea de a lucra de acasă, devenită tot mai răspândită în timpul pandemiei de COVID-19, pentru a-și ascunde locurile de muncă simultane. Acesta ar fi apelat și la concedii medicale de la unii angajatori pentru a putea gestiona volumul de muncă. Chowdhury neagă cele nouă acuzații de fraudă care i se aduc.

Acesta a început să lucreze pentru Consiliul Tower Hamlets în februarie 2020, iar în aprilie 2021 s-a angajat și la Departamentul pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale (Defra). Cele două posturi s-au suprapus timp de peste un an. În 2022, timp de patru luni, el a ocupat și o a treia funcție, la East London NHS Trust.

După ce a plecat de la consiliu, Chowdhury ar fi continuat să lucreze la Defra, obținând în paralel alte posturi la Departamentul pentru Sănătate și Asistență Socială, Agenția pentru Securitate Sanitară din Regatul Unit (UKHSA), Departamentul pentru Afaceri și Comerț, Agenția pentru Standarde Alimentare și Ministerul de Interne. În mai 2023, acesta ar fi fost plătit pentru cinci locuri de muncă cu normă întreagă. Procurorul Lucy Organ le-a spus juraților că bărbatul a făcut declarații false despre locurile de muncă pe care le avea deja atunci când a candidat pentru noile posturi.

Procurorii au afirmat că volumul de muncă a devenit în cele din urmă „prea mult de gestionat”, iar performanțele sale au avut de suferit. Chowdhury ar fi intrat în concediu medical de la unii angajatori, continuând să lucreze pentru ceilalți. Instanța a aflat că acesta primise concediu medical pentru „o tulburare mixtă de anxietate și depresie”, însă nu a transmis documentele medicale tuturor angajatorilor.

În mai 2023, managera sa de la UKHSA, Aleesha Adams, a organizat o videoconferință pentru a discuta despre concediul medical recent. La acel moment, Chowdhury ar fi avut în secret cinci locuri de muncă. În timpul apelului, acesta a apărut tușind și suflându-și nasul, iar fața sa părea albă, în timp ce gâtul avea o altă culoare. Managera a observat că machiajul de pe frunte începea să se desprindă, dezvăluindu-i pielea naturală. Procurorul a descris incidentul drept „aproape ridicol” și a susținut că bărbatul își aplicase machiaj pentru a-și convinge șefa că era bolnav.