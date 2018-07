Fotografii: Facebook/Adrian Floroiu

UPDATE ora 15:10. Florin Rotaru este pilotul care a murit în accidentul aviatic de la Baza Borcea. Confirmarea a venit de la ministrul Apărării, Mihai Fifor.

„L-am pierdut astazi pe locotenent-comandorul Florin Rotaru, pilotul aeronavei MiG 21 LanceR prăbuşita la Feteşti. Ofiţerul era în vârstă de 36 de ani şi îndeplinea funcţia de pilot-şef în cadrul Escadrilei 861 Aviaţie Luptă, Baza 86 Aeriană Feteşti”, a transmis Mihai Fifor.

UPDATE ora 15:00. Parchetul Militar a deschis un dosar, după prăbuşirea avionului MiG-21 Lancer, sâmbătă.

„În cursul zilei de astăzi, 7 iulie 2018, procurori militari din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti s-au sesizat din oficiu cu privire la producerea unui accident aviatic în apropiere de autostrada A1, pe raza judeţului Constanţa, deplasându-se la locul accidentului pentru efectuarea actelor de urmărire penală specifice”, transmite Parchetul Militar, într-un comunicat.

UPDATE ora 14:55. Au apărut şi primele imagini cu epava avionului MiG-21 Lancer prăbuşit la Baza Borcea.

UPDATE ora 14:30. ISU Călăraşi a confirmat că pilotului avionului prăbuşit la Baza Borcea a murit carbonizat.

UPDATE ora 14:18. Surse medicale afirmă că pilotul nu s-a putut catapulta şi a murit carbonizat.

UPDATE ora 14:10. Un martor al accidentului aviatic, care a furnizat şi imagini de la faţa locului, a povestit, pentru Libertatea momentul prăbuşirii avionului: ”Ce vă pot spune este că am văzut avionul venind din ”direcţia 180” în limbajul specialiştilor. S-a înclinat pe partea stângă, apoi am dus aparatul la ochi şi am surprins cadrele respective”, a spus Adrian Floroiu, martor al incidentului aviatic.

După ce s-a izbit de pământ, aparatul de zbor a explodat, flăcările şi fumul ajungând la zeci de metri înălţime. La faţa locului se află câteva aproximativ 4.000 de persoane, iar echipajele de salvare au sosit imediat în zona în care s-a prăbuşit avionul. Autorităţile au trimis şi un elicopter SMURD din oraşul Constanţa.

Potrivit reporterului Libertatea, din primele informaţii reiese că pilotul s-a catapultat, însă nu se cunoaşte dacă mai era cineva în carligă. Avionul s-a prăbuşit la 1 – 1,5 kilometri de persoianele care asistau la spectacoul aviatic, în zona protejată.

Pe 12 iunie 2017, un alt avion MIG 21 Lancer s-a prăbuşit în judeţul Constanţa.

