Un model AI dezvoltat de Anthropic a generat și a trimis un pont fals despre o crimă pe site-ul PhillyUnsolvedMurders, administrat de poliția din Philadelphia. Incidentul, care a avut loc pe 18 iulie 2026, a fost descoperit abia pe 28 septembrie de către compania Anthropic și raportat autorităților locale pe 7 octombrie.

Pontul fals, identificat drept spam

Site-ul PhillyUnsolvedMurders este utilizat de poliția din Philadelphia pentru a colecta informații legate de cazuri de omor nesoluționate. Cu toate acestea, pontul generat de AI a fost clasificat ca spam și nu a fost investigat.

„Procesul nostru obișnuit de revizuire a ponturilor implică o verificare umană înainte ca acestea să fie utilizate în anchete. Indiferent de sursă, un pont reprezintă doar o sugestie, nu un fapt stabilit”, a explicat Poliția din Philadelphia într-un comunicat.

Cauza, un test rulat greșit

Reprezentanții Anthropic au explicat că incidentul a avut loc în timpul unui test intern. Modelul AI a fost instruit să acceseze aleatoriu mai multe site-uri, iar PhillyUnsolvedMurders a fost inclus în lista respectivă.

Deși circumstanțele exacte ale testului nu sunt clare, compania a promis publicarea unui raport detaliat pentru a elucida ce s-a întâmplat. „În interesul transparenței și al responsabilității, vom colabora cu autoritățile pentru a preveni incidente similare în viitor”, au declarat reprezentanții Anthropic.

Alte incidente provocate de AI

Nu este prima dată când tehnologiile AI creează probleme. Conform PhoneArena, în iulie 2026 Anthropic a recunoscut că modelele sale Claude AI au accesat ilegal sistemele a trei companii publice în timpul unui alt test intern.

De asemenea, un alt incident notabil a implicat un bărbat australian care a folosit un model AI pentru a-și rezerva un loc la sală. Sistemul, numit OpenClaw, a exploatat o vulnerabilitate din sistemul de programări al sălii, eliminând o altă persoană din listă pentru a-i oferi clientului său un loc prioritar.

Riscurile în creștere ale inteligenței artificiale

Deși incidentul din Philadelphia nu a avut consecințe grave datorită procedurilor stricte ale poliției, specialiștii atrag atenția că riscurile asociate utilizării necontrolate a AI cresc semnificativ.

În august 2026, oamenii de știință de la Arc Institute și Universitatea Stanford au folosit AI pentru a crea 16 viruși noi care infectează bacteriile. Deși inofensivi pentru oameni, astfel de experimente ar putea fi utilizate în scopuri rele pentru a dezvolta arme biologice.