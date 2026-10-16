Un pădurar din Șomcuta Mare a fost găsit mort. Ar fi fost ucis de un cerb

Un pădurar în vârstă de 50 de ani, angajat al Direcției Silvice Maramureș din 2017, a fost găsit mort joi seara, 15 octombrie, în incinta complexului de vânătoare gestionat de Ocolul Silvic Șomcuta Mare, informează Regia Națională a Pădurilor - Romsilva. Incidentul a avut loc în timpul unei patrulări pe o suprafață de aproximativ 520 de hectare.

Pădurarul plecase de acasă și urma să înceapă verificarea perimetrului

Conform informațiilor oficiale, bărbatul a plecat de la domiciliu după ora 18.00, urmând să se întâlnească cu maistrul de vânătoare pentru verificarea perimetrului. După ce nu a mai răspuns la telefon și nu s-a prezentat la întâlnire, colegii săi au început căutările, iar șeful ocolului a fost informat.

„Pădurarul, în vârstă de 50 de ani, angajat al Romsilva din anul 2017, plecase de la domiciliu după ora 18.00, pentru a efectua o patrulare în perimetrul complexului de vânătoare, care se întinde pe o suprafață de aproximativ 520 de hectare.

Acesta urma să se întâlnească cu maistrul de vânătoare pentru verificarea perimetrului”, a transmis Regia Națională a Pădurilor - Romsilva.

Pădurarul a fost găsit mort

În jurul orei 21.00, pădurarul a fost găsit cu leziuni grave, iar autoritățile au fost alertate la numărul unic de urgență 112.

„Întrucât nu a mai putut fi contactat telefonic și nu s-a prezentat la întâlnirea stabilită, colegii noștri au început să îl caute, fiind informat și șeful ocolului silvic.

În jurul orei 21.00, pădurarul a fost găsit cu leziuni grave, incidentul fiind anunțat imediat la numărul unic de urgență 112 și notificat și Inspectoratul Teritorial de Muncă. Circumstanțele în care s-a produs decesul sunt cercetate de autoritățile competente”, au mai precizat reprezentanții instituției.

Bărbatul ar fi fost atacat de un cerb

Una dintre ipotezele investigate de autorități este aceea că bărbatul ar fi fost atacat de un cerb mascul, având în vedere că incidentul a avut loc în sezonul de împerechere, o perioadă în care aceste animale pot deveni agresive. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar circumstanțele exacte ale decesului sunt în curs de clarificare.

„Regia Națională a Pădurilor - Romsilva își exprimă profundul regret pentru pierderea colegului nostru și transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate, apropiaților și tuturor celor care l-au cunoscut. Suntem alături de familia îndurerată în aceste momente dificile”, se arată într-un comunicat oficial.