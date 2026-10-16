Ramona Olaru și Diana Munteanu, emisiune nouă la o altă televiziune. Cătălin Rizea și Radu Darie le vor fi alături

Trustul Antena a pregătit o nouă emisiune pentru fanii gastronomiei, „Poftă bună, împreună”, care va fi difuzată de luni până vineri, de la ora 12.30, timp de o oră, pe postul chefi.ro.

Noul show culinar aduce gustul, energia și poveștile oamenilor în casele telespectatorilor, iar bucătăria devine punctul de plecare pentru conversații despre sănătate, familie, tradiții, călătorii, frumusețe, tendințe, oraș și stil de viață.

Emisiune live de cooking și lifestyle îi va avea ca gazde pe Cătălin Rizea, Radu Darie, Ramona Olaru și Diana Munteanu. Zilnic, gazdele „Poftă bună, împreună” vor fi un chef și o vedetă, un duo care combină experiența și informația culinară cu energia, umorul și întrebările pe care le-ar pune orice om care gătește acasă.

Radu Darie și Cătălin Rizea vor aduce experiența culinară, vor explica tehnici, vor oferi trucuri utile și vor demonta mituri, în timp ce Ramona Olaru și Diana Munteanu vor aduce ritmul, curiozitatea și perspectiva publicului, transformând fiecare ediție într-o conversație accesibilă și relaxată.

Unul dintre elementele definitorii ale formatului este interacțiunea dintre cele două desk-uri ale emisiunii. La primul, chef-ul pregătește rețeta zilei, inspirată de sezon sau de agenda culinară a momentului, în vreme ce la cel de-al doilea invitații nu sunt simpli participanți la o discuție, ci intră efectiv în bucătărie: gustă, testează și schimbă idei cu prezentatorii.

„Atunci când am gândit acest proiect, ne-am dorit să construim un format în care mâncarea să fie punctul de plecare pentru conversații despre viața de zi cu zi, despre oameni, obiceiuri, sănătate și lucrurile care ne aduc împreună. În «Poftă bună, împreună» nu venim doar să prezentăm rețete, ci să gătim alături de invitați, să testăm idei și trenduri, să descoperim locuri și povești autentice și să oferim soluții pe care publicul să le poată pune în practică acasă, chiar din aceeași zi.