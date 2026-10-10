Un eveniment folcloric desfășurat la Pitești s-a transformat într-o intervenție contracronometru pentru salvarea unei vieți. În timpul spectacolului, un bărbat aflat printre spectatori s-a prăbușit brusc la pământ, rămânând inconștient.

A sărit de pe scenă

Momentul critic a fost observat imediat de pe scenă de către interpretul de muzică populară, aflat în plin recital.

Artistul, care în viața de zi cu zi lucrează ca polițist, a reacționat rapid datorită pregătirii și deprinderilor specifice meseriei de om al legii. Fără să ezite, el a cerut oprirea muzicii, a lăsat microfonul deoparte și a coborât rapid de pe scenă direct în mijlocul mulțimii pentru a-i acorda victimei primul ajutor.

Agentul de poliție Alin Gabriel Matei, de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş, este, în timpul liber, interpret de muzică populară, iar recent şi-a întrerupt spectacolul pentru a interveni în cazul unei persoane din public căreia i s-a făcut rău.

„În timpul evenimentului «Toamna Piteşteană», afându-se pe scenă pentru a susţine un recital, acesta a observat o situație medicală gravă: un bărbat din apropiere devenise inconştient şi nu mai respira normal. Fără să ezite, Alin Gabriel Matei a întrerupt recitalul şi a intervenit pentru a-i acorda primul ajutor, efectuând masaj cardiac până la sosirea echipajelor medicale şi continuând să ajute după intervenţia acestora”, au transmis reprezentanții IPJ Argeş, într-un mesaj postat pe Facebook.

„Nu trebuie să fii medic pentru a salva o viaţă”

În imaginile filmate, polițistul poate fi observat cum îi dă microfonul gazdei spectacolului şi sare de pe scenă pentru a salva un spectator.

„Gestul său evidenţiază cât de importante sunt pregătirea pentru acordarea primului ajutor şi capacitatea de a reacţiona prompt atunci când viaţa unui om este în pericol. Nu trebuie să fii medic pentru a salva o viaţă. Recunoaşterea unei urgenţe medicale, apelarea numărului 112 şi începerea manevrelor de resuscitare, pot face diferenţa”, arată colegii polițistului.