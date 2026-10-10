Decizia lui Donald Trump de ridica unele sancțiuni pentru a permite Rusiei să exporte legal motorină pe piața americană și pe cea globală este criticată puternic atât de republicani din tabăra sa, cât și de democrați din opoziție.

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că a avut o discuție telefonică „extrem de fructuoasă” cu liderul autocrat rus Vladimir Putin și a decis să suspende unele sancțiuni pentru ca Rusia să livreze motorină în SUA și pe piața globală.

Potrivit lui Trump, Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină, apoi 500.000 de tone în noiembrie și încă un milion de tone „imediat după aceea”, iar ulterior și mai mult, probabil 3 milioane de tone, „în funcție de starea rafinăriilor lor”, lovite de atacuri aeriene efectuate de ucraineni.

Volodimir Zelenski denunță o decizie „slabă”

Volodimir Zelenski a criticat acordul anunțat de Donald Trump și l-a calificat „o decizie slabă din partea unor parteneri puternici”. „Cadourile pentru Putin nu vor aduce pacea sau vreun beneficiu lumii civilizate. Rusia va «răsplăti» motorina cu mai multă teroare și perfidie”, a avertizat șeful statului ucrainean.

Sâmbătă, a doua zi după anunțarea acordului, Rusia a aruncat cinci bombe peste clădiri rezidențiale din Zaporijjia și a omorât 17 oameni. Kremlinul și-a exprimat astfel „recunoștința” pentru decizia administrației Trump, a comentat președintele ucrainean.

Anunțul lui Trump, făcut în pline discuții dintre SUA, Ucraina, UE și NATO, care s-au încheiat înainte de termenul prevăzut, a stârnit critici puternice în Congresul SUA.

Donald Trump pune în pericol SUA și Europa în fața unui „dictator însetat de sânge”

Într-o declarație comună, senatorii democrați Chuck Schumer, Jeanne Shaheen și Elizabeth Warren îl acuză pe Donald Trump că a trădat Ucraina, aliații europeni și securitatea națională a Statelor Unite.

„Când președintele Trump a făcut această declarație, a trădat, fără îndoială, Ucraina, aliații noștri europeni și securitatea națională a Americii. Mai întâi, a lansat un război împotriva Iranului care a dus la o creștere vertiginosă a prețurilor la benzină și motorină, o lovitură resimțită de fiecare american. Și acum, într-o încercare disperată de a-și îndrepta greșeala, încheie o «înțelegere» cu un dictator însetat de sânge.

În loc să coopereze cu Europa și să insiste pentru prețuri mai mici, administrația a decis să negocieze cu cei care reprezintă cea mai mare amenințare la adresa ei - doar pentru a salva viitorul politic al lui Trump.

Angajamentele de a urma voința Congresului, din ambele partide, au eșuat. La urma urmei, acum doar câteva săptămâni, Congresul a adoptat o legislație menită să împiedice profiturile armatei ruse și să restricționeze achizițiile de petrol și gaze rusești”, au scris cei trei senatori democrați influenți, referindu-se la legea regretatului republican Lindsey Graham privind sancțiunile împotriva Rusiei și Iranului.

Președintele SUA subminează o lege promulgată de el acum trei săptămâni

Donald Trump alege să submineze această lege bipartizană la doar trei săptămâni după ce a promulgat-o.

Richard Blumenthal, democratul din Camera Reprezentanților care a lucrat la legea Lindsey Graham, a denunțat un act „rușinos” din partea lui Donald Trump.

„Este rușinos. Acum suntem complici la războiul împotriva Ucrainei. Trump nu va putea ascunde faptul că face acest lucru pentru a atenua consecințele războiului său ilegal din Iran. Doar economiile rusă și chineză vor beneficia, în timp ce și mai mulți ucraineni nevinovați vor muri.

Acest acord, cu un dictator ucigaș, este o pată pe reputația țării noastre, o insultă la adresa memoriei lui Lindsey Graham și un atac direct la adresa ambelor partide din Congres, ale căror intenții sunt prezentate în noul nostru proiect de lege privind sancțiunile. Președintele trebuie să îl încheie imediat. Către companiile americane care iau în considerare banii murdari de sânge ai lui Putin, Congresul vă urmărește”, a reacționat alesul democrat.

Este imoral și un eșec

Unii republicani influenți afirmă că politica lui Trump în privința războiului ruso-ucrainean este un eșec și denunță ideea ca SUA să finanțeze mașina de război a Kremlinului.

Don Bacon, republican din Camera Reprezentanților: „70% dintre americani susțin Ucraina. Susținerea economiei militare a lui Putin este imorală: va cheltui banii pe bombardarea orașelor. Politica președintelui față de Rusia și Ucraina este un eșec. Avem nevoie de claritate morală, nu de ambiguitate morală”.

Michael McCaul, republican din Camera Reprezentanților: „Când am adoptat Legea Lindsey Graham, i-am acordat președintelui o autoritate și o influență semnificative asupra Rusiei și Chinei. Acest lucru ar fi putut ajuta la încheierea războiului prin negocieri. Înțeleg dorința (lui Trump - n.r.) de a reduce prețurile la motorină, dar sunt îngrijorat că, prin ridicarea sancțiunilor, finanțăm mașina de război a Kremlinului”.

Australia nu vrea motorină rusească

„Australia nu are nevoie de combustibil rusesc. Am negociat cu partenerii noștri comerciali cât mai amănunțit posibil pentru a ne asigura că combustibilul rusesc nu va fi adus în Australia. Nu vrem ca Vladimir Putin să beneficieze de acest război din Orientul Mijlociu. Rusia nu poate fi recompensată pentru invazia sa ilegală și imorală a Ucrainei”, a declarat ministrul australian al energiei Chris Bowen.

Analiști: anunțul lui Trump este mai degrabă politic

În opinia lui Dan Pickering, fondatorul platformei financiare specializate în energie Pickering Energy Partners, anunțul lui Trump este politic și nu ține cont de realitățile economice.

„Până la sfârșitul anului, oferta (pe piața motorinei - n.r.) va crește probabil cu 5-6%. Acest lucru este benefic, dar nu va avea un impact semnificativ asupra piețelor globale.

De altfel, nu este o coincidență faptul că Trump vorbește despre volumele de aprovizionare mai mult în tone decât în ​​barili. Pentru un observator ocazional, cifra în tone pare mai impresionantă. Aceasta este în mare parte o decizie politică și nu va schimba fundamental situația”, a comentat el, citat de publicația rusă din exil Meduza.