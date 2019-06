1. Povestea spusă „fără teamă sau favoruri” a familiei de români cu care The New York Times a lovit în Trump. Tatăl lui ”Baby Constantin” are două condamnări în Franța și este cercetat pentru violență într-un dosar penal la Râmnicu-Vâlcea



Vasile Mutu, 36 de ani, și Florentina Pătru, 32 de ani, părinții necăsătoriți ai bebelușului Constantin, nu trăiesc în România într-o sărăcie lucie, cum au fost portretizați de The New York Times. Proprietățile lor, case, mașini și terenuri, n-au fost pomenite în reportaj. Mama a spus că a fost sterilizată forțat în România, deși cererea scrisă cu mâna ei e la Spitalul Județean. Povestea adevărată a familiei portretizată idilic de The New York Times, într-o investigaţie de Delia Marinescu, Adriana Oprea şi Cătălin Tolontan.

2. Pompierul ars în misiune la Mehedinţi este plimbat de statul român între spitale, deși are răni deschise! A fost tratat inițial la Viena, iar de când s-a întors în țară a luat o infecție rezistentă la antibiotic



După ce a revenit de la AKH Viena, bărbatul a fost plimbat prin cinci spitale româneşti, iar acum face naveta cu ambulanţa între două dintre ele. Acolo unde face recuperarea nu i se pot schimba pansamentele, şi invers. Mihai Sfetcu nu-şi poate folosi încă mâinile şi mai trebuie să facă şi alte operaţii în următoarele luni. Cristiana Sfetcu, soţia pompierului: „Să fie întrebat sistemul ăsta: ce-a făcut pentru acest pompier rănit în misiune?”. Întreaga poveste, în materialul semnat de Alexandra Nistoroiu.

3. TAROM a pus director o angajată pe care anterior o dăduse în judecată



Mădălina Mezei, fosta şefă a agenţiei TAROM de la Bruxelles, a fost numită director general pe 19 iunie. În aceeaşi zi, compania de stat a renunţat la două procese intentate împotriva ei şi a soţului său, Laurenţiu Mezei. Cei doi șefi de agenţii internaţionale au fost acuzați că au adus pagube companiei. Detalii în materialul realizat de Cătălin Doscaş.

4. OPINIE | „Sunt romă și mă simt privilegiată pentru că am pielea albă”. Un editorial dur despre o realitate mai puțin cunoscută



”Cred că trebuie să vorbesc mai mult despre privilegiul pielii albe.” Georgiana Lincan are 24 de ani și de 6 ani lucrează în cadrul Asociației E-Romnja, un ONG care se ocupă de promovarea drepturilor femeilor rome. Editorialul său, aici.



5. Ca să dea un contract de peste un milion de euro unei firme de casă, primarul PSD al sectorului 6, Gabriel Mutu, a inventat noțiunea de gard cu drepturi de autor!



Primăria Sectorului 6 vrea aceleași garduri de 12 ani, firma care le vinde a înțeles și și-a scos brevet pe model. Pentru gardurile cu brevet, instituția dă acum aproape 6 milioane de lei! Un material de Daniel Ionașcu.



6. Cum luptă Primăria Capitalei cu țânțarii: tunuri prea puține, luate la suprapreț!

Au fost cumpărate tunuri de pulverizat de 32.000 de euro bucata, în condițiile în care unele mai bune costă doar 20.000 de euro! Din acest motiv, au fost cumpărate doar 12 bucăți, deși s-ar fi putut lua 18, iar nevoia pentru București este de 30 de tunuri. Detalii, în materialul realizat de Cătălin Doscaş.

7. Interzis la Evaluarea Națională pentru elevii mai slabi, ca să nu dea rău școala! Într-un singur an, unitățile de învățământ au lăsat cu 70% mai mulți elevi de clasa a VIII-a repetenți și corigenți

Dacă în 2017, aproximativ 13.000 de copii n-au promovat clasa a VIII-a, în anul 2018, numărul lor a crescut cu peste 9.000. Asta înseamnă că unui număr de 22.000 de copii până în 14 ani sistemul de învățământ le-a spus că nu pot merge mai departe. Detalii într-un material de Florinela Iosip.

