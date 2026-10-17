Val de furie la Kiev din cauza corupției. Se cere demisia primarului Vitali Kliciko

Sute de locuitori ai Kievului s-au adunat pe 17 octombrie în fața Consiliului Local pentru a cere demisia primarului Vitali Kliciko, care conduce capitala Ucrainei de peste 12 ani. Nemulțumirile sunt legate de lipsa pregătirilor pentru iarnă în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii critice, dar și de acuzații de proastă gestionare administrativă.

Cât de pregătit este Kievul pentru iarnă?

Președintele Volodimir Zelenski a criticat pe 13 octombrie pregătirile capitalei pentru sezonul rece, subliniind că „în aproape toate regiunile Ucrainei, inclusiv în cele de graniță și de pe linia frontului, planurile de reziliență au fost implementate mai eficient decât în capitală”.

Începând cu 30 septembrie, Kievul se confruntă din nou cu întreruperi de curent și apă, pe fondul intensificării atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice.

„Sistemul electric al utilităților de apă datează încă din anii ’70. Cu astfel de fluctuații de tensiune, pur și simplu cedează - arde”, a explicat Serhii Gorkutsenko, director adjunct al companiei municipale de apă Kyivvodokanal, într-un interviu pentru Ukrainska Pravda.

Mai mult, Gorkutsenko a avertizat că lipsa unui sistem funcțional de canalizare ar putea declanșa „un dezastru epidemiologic în trei zile”. Situația este agravată de deficitul adăposturilor publice, o problemă semnalată de locuitori de ani, potrivit Kyivindependent.

Kliciko a anunțat pe 11 septembrie achiziția unor adăposturi mobile care urmau să fie instalate în stațiile de transport public. Totuși, până pe 15 octombrie, doar un singur adăpost a fost funcțional, mult sub promisiunile inițiale.

Corupție și nemulțumiri locale

Protestatarii au acuzat corupția și proasta gestionare financiară a capitalei, dar și probleme legate de siguranță, transport public și neglijarea patrimoniului cultural. Activistul și veteranul Dmytro Koziatynskyi a criticat concentrarea primarului pe proiecte imobiliare care „distrug patrimoniul cultural, zonele verzi și spațiile publice”.

Aceasta este a doua manifestație din octombrie împotriva administrației Klitschko. La 7 octombrie, locuitorii din districtul Teremky au protestat față de tăierile masive de copaci pentru construirea unei conducte de încălzire.

„Merg toată săptămâna și le spun oamenilor de la muncă, prietenilor mei străini, tuturor, cât de incomod este să trăiești în Kiev”, a declarat un rezident al capitalei pentru Kyiv Independent.

Demisia lui Kliciko, puțin probabilă

Deși presiunea publică asupra lui Kliciko crește, demisia acestuia rămâne improbabilă. Sistemul complex de guvernare al orașului Kiev limitează opțiunile de înlăturare a primarului în timpul războiului.

Kliciko este atât primar ales, cât și șef al Administrației de Stat a Orașului Kiev (KMDA), rol echivalent celui de guvernator regional. Doar președintele Ucrainei poate numi sau revoca șefii KMDA sau ai Administrației Militare a Orașului Kiev (KMVA), însă primarul este ales prin vot popular.

Într-un discurs susținut în Parlament pe 14 octombrie, Kliciko a respins acuzațiile și a criticat cooperarea cu guvernul central.

„Noi, ca administrație a orașului, facem tot ce ne stă în putință pentru a asigura funcționarea capitalei, în ciuda obstacolelor pe care guvernul central încearcă constant să ni le pună; din păcate, așa arată colaborarea lor”, a spus acesta.

Kliciko a subliniat că rețeaua de energie a Kievului a fost lovită de aproape 50 de ori în 2026 de rachete și drone. „Unde este apărarea antiaeriană a capitalei? Unde este protecția pentru facilitățile Ukrenergo? Unde sunt miliardele alocate pentru asta?”, a întrebat retoric primarul.