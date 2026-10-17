Susține Susține

Val de furie la Kiev din cauza corupției. Se cere demisia primarului Vitali Kliciko

Dora Constantinovici
Dora Constantinovici
Web Editor
Comentează
Vitali Klitschko
Vitali Klitschko, primarul din Kiev
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Sute de locuitori ai Kievului s-au adunat pe 17 octombrie în fața Consiliului Local pentru a cere demisia primarului Vitali Kliciko, care conduce capitala Ucrainei de peste 12 ani. Nemulțumirile sunt legate de lipsa pregătirilor pentru iarnă în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii critice, dar și de acuzații de proastă gestionare administrativă.

Cuprins:

Cât de pregătit este Kievul pentru iarnă?

Președintele Volodimir Zelenski a criticat pe 13 octombrie pregătirile capitalei pentru sezonul rece, subliniind că „în aproape toate regiunile Ucrainei, inclusiv în cele de graniță și de pe linia frontului, planurile de reziliență au fost implementate mai eficient decât în capitală”.

Începând cu 30 septembrie, Kievul se confruntă din nou cu întreruperi de curent și apă, pe fondul intensificării atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice.

„Sistemul electric al utilităților de apă datează încă din anii ’70. Cu astfel de fluctuații de tensiune, pur și simplu cedează - arde”, a explicat Serhii Gorkutsenko, director adjunct al companiei municipale de apă Kyivvodokanal, într-un interviu pentru Ukrainska Pravda.

Mai mult, Gorkutsenko a avertizat că lipsa unui sistem funcțional de canalizare ar putea declanșa „un dezastru epidemiologic în trei zile”. Situația este agravată de deficitul adăposturilor publice, o problemă semnalată de locuitori de ani, potrivit Kyivindependent.

Kliciko a anunțat pe 11 septembrie achiziția unor adăposturi mobile care urmau să fie instalate în stațiile de transport public. Totuși, până pe 15 octombrie, doar un singur adăpost a fost funcțional, mult sub promisiunile inițiale.

Corupție și nemulțumiri locale

Protestatarii au acuzat corupția și proasta gestionare financiară a capitalei, dar și probleme legate de siguranță, transport public și neglijarea patrimoniului cultural. Activistul și veteranul Dmytro Koziatynskyi a criticat concentrarea primarului pe proiecte imobiliare care „distrug patrimoniul cultural, zonele verzi și spațiile publice”.

Aceasta este a doua manifestație din octombrie împotriva administrației Klitschko. La 7 octombrie, locuitorii din districtul Teremky au protestat față de tăierile masive de copaci pentru construirea unei conducte de încălzire.

„Merg toată săptămâna și le spun oamenilor de la muncă, prietenilor mei străini, tuturor, cât de incomod este să trăiești în Kiev”, a declarat un rezident al capitalei pentru Kyiv Independent.

Demisia lui Kliciko, puțin probabilă

Deși presiunea publică asupra lui Kliciko crește, demisia acestuia rămâne improbabilă. Sistemul complex de guvernare al orașului Kiev limitează opțiunile de înlăturare a primarului în timpul războiului.

Kliciko este atât primar ales, cât și șef al Administrației de Stat a Orașului Kiev (KMDA), rol echivalent celui de guvernator regional. Doar președintele Ucrainei poate numi sau revoca șefii KMDA sau ai Administrației Militare a Orașului Kiev (KMVA), însă primarul este ales prin vot popular.

Într-un discurs susținut în Parlament pe 14 octombrie, Kliciko a respins acuzațiile și a criticat cooperarea cu guvernul central.

„Noi, ca administrație a orașului, facem tot ce ne stă în putință pentru a asigura funcționarea capitalei, în ciuda obstacolelor pe care guvernul central încearcă constant să ni le pună; din păcate, așa arată colaborarea lor”, a spus acesta.

Kliciko a subliniat că rețeaua de energie a Kievului a fost lovită de aproape 50 de ori în 2026 de rachete și drone. „Unde este apărarea antiaeriană a capitalei? Unde este protecția pentru facilitățile Ukrenergo? Unde sunt miliardele alocate pentru asta?”, a întrebat retoric primarul.

Deși Kievul a primit peste 2,3 miliarde de dolari pentru pregătirea de iarnă în 2026, doar 51,1% din fonduri au fost utilizate până la 1 septembrie, potrivit Ministerului Finanțelor. În ciuda numeroaselor întrebări ridicate, Kliciko și Administrația de Stat a Orașului Kiev nu au răspuns solicitărilor de comentarii ale Kyiv Independent până la publicarea acestui articol.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Stiri Ucraina Kiev război Războiul Rusia-Ucraina Volodimir Zelenski Vitali Klitschko
Parteneri
Au apărut imaginile! Cum arăta Brigitte Macron când era tânără și l-a cucerit iremediabil pe fostul ei elev, președintele Franței. Macron s-a îndrăgostit nebunește, la prima vedere, de profesoara lui și a trecut peste toate criticile și piedicile în numele iubirii
Viva.ro
Au apărut imaginile! Cum arăta Brigitte Macron când era tânără și l-a cucerit iremediabil pe fostul ei elev, președintele Franței. Macron s-a îndrăgostit nebunește, la prima vedere, de profesoara lui și a trecut peste toate criticile și piedicile în numele iubirii
Atac prin învăluire la adresa lui Nicușor Dan. AUR a depus un proiect de lege care o vizează pe Mirabela Grădinaru. Ce vrea George Simion să îi interzică partenerei Președintelui României
Unica.ro
Atac prin învăluire la adresa lui Nicușor Dan. AUR a depus un proiect de lege care o vizează pe Mirabela Grădinaru. Ce vrea George Simion să îi interzică partenerei Președintelui României
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Cum și-a ales Cătălina echipa favorită din București: „Prima oară am fost la FCSB, apoi am văzut atmosfera de acolo”
Gsp.ro
Cum și-a ales Cătălina echipa favorită din București: „Prima oară am fost la FCSB, apoi am văzut atmosfera de acolo”
Vlad Chiricheș face dezvăluiri șocante din vestiarul echipei: „Nu știu dacă a mai spus cineva asta până acum”
Gsp.ro
Vlad Chiricheș face dezvăluiri șocante din vestiarul echipei: „Nu știu dacă a mai spus cineva asta până acum”
Parteneri
„Eu să mănânc în același set de farfurii? Mănânc o lună, să zic, dar, după aceea...&quot;. Continuarea te lasă mască. Val de comentarii pentru Minodora, după declarațiile care au aprins Internetul
Libertateapentrufemei.ro
„Eu să mănânc în același set de farfurii? Mănânc o lună, să zic, dar, după aceea...&quot;. Continuarea te lasă mască. Val de comentarii pentru Minodora, după declarațiile care au aprins Internetul
WOW! Antonia &quot;a stins lumina&quot;! Cea mai scurtă și cea mai decoltată rochie, pe podium! 30 de imagini cu vedetele noastre, la Săptămâna Modei din București
Avantaje.ro
WOW! Antonia &quot;a stins lumina&quot;! Cea mai scurtă și cea mai decoltată rochie, pe podium! 30 de imagini cu vedetele noastre, la Săptămâna Modei din București
REVINE unul dintre cele mai iubite show-uri TV?! Un indiciu neașteptat a reaprins speranțele fanilor! Ce emisiune ar putea apărea din nou pe micul ecran? Află detaliile!
Tvmania.libertatea.ro
REVINE unul dintre cele mai iubite show-uri TV?! Un indiciu neașteptat a reaprins speranțele fanilor! Ce emisiune ar putea apărea din nou pe micul ecran? Află detaliile!
ALTE ȘTIRI
Mașină răsturnată A2
Știri România
13:24
Autostrada Soarelui A2, parțial blocată, după un accident în urma căreia o mașină s-a răsturnat pe plafon
Caniculă. Imagine ilustrativă Shutterstock
Analiză
Știri România
13:00
Căldura extremă ucide de două ori mai mulți români decât accidentele rutiere: 100 de decese în timpul verii, pentru fiecare grad în plus
Parteneri
„So much bruiaj”. Cristela Georgescu, interviu pentru Mario Nawfal. Cere intervenția SUA și susține că soțul a fost amenințat cu „lichidarea fizică”
Adevarul.ro
„So much bruiaj”. Cristela Georgescu, interviu pentru Mario Nawfal. Cere intervenția SUA și susține că soțul a fost amenințat cu „lichidarea fizică”
Ei sunt sportivii din România care primesc maximum rentei viagere de la stat. Câți bani încasează în fiecare lună
Fanatik.ro
Ei sunt sportivii din România care primesc maximum rentei viagere de la stat. Câți bani încasează în fiecare lună
Cum se compară ofertele de electricitate cu preț fix, de la energia activă la factura care include TVA de 21%
Financiarul.ro
Cum se compară ofertele de electricitate cu preț fix, de la energia activă la factura care include TVA de 21%
Parteneri
Superliga.ro
Dinamo - FC Botoșani 2-0. Păstrează ecartul
Superliga.ro
Oțelul - Csikszereda 1-1. Duelul suferinței
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
Viva.ro
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
MONDEN
Andreea Popescu
Stiri Mondene
13:00
Noi imagini din penthouse-ul Andreei Popescu. A sosit o parte din mobilier, iar amenajarea continuă
Mina Blue
Stiri Mondene
12:59
Cine este Mina Blue, concurenta care a întors toate scaunele la Vocea României. Ce antrenor a ales
Parteneri
O concurentă adorată de fanii Asia Express se întoarce pe Drumul Mătăsii! Anunțul ei i-a luat pe toți prin surprindere: „Mor de fericire!”. Cine revine în show și alături de cine? Află aici!
Tvmania.libertatea.ro
O concurentă adorată de fanii Asia Express se întoarce pe Drumul Mătăsii! Anunțul ei i-a luat pe toți prin surprindere: „Mor de fericire!”. Cine revine în show și alături de cine? Află aici!
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Redactia.ro
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Parteneri
Gsp.ro
George Pușcaș, audiat la DIICOT! Prejudiciu de 2,5 milioane de euro
Gsp.ro
Iubita noului jucător din Premier League a eclipsat prezentarea oficială, iar acum este prezentă la fiecare meci
Parteneri
Tarta cu ou devenită fenomen: cozile pentru acest desert au atras Poliția
Mediafax.ro
Tarta cu ou devenită fenomen: cozile pentru acest desert au atras Poliția
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Stirilekanald.ro
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Wowbiz.ro
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Se schimbu0103 TOT! Dovezi u0218OC dupu0103 moartea Valentinei: u201eO pozu0103 cu doi bu0103rbau021bi care o... Vezi mai mult
Wowbiz.ro
Se schimbu0103 TOT! Dovezi u0218OC dupu0103 moartea Valentinei: u201eO pozu0103 cu doi bu0103rbau021bi care o... Vezi mai mult
Spania angajează români pentru 3 zile de muncă pe săptămână. Salariile încep de la 1.300 €, fără experienţă
Observatornews.ro
Spania angajează români pentru 3 zile de muncă pe săptămână. Salariile încep de la 1.300 €, fără experienţă
Polițistul Sabin Dudău a fost găsit fără suflare la doar 26 de ani. Mesajul sfâșietor transmis de colegii săi
Kanald.ro
Polițistul Sabin Dudău a fost găsit fără suflare la doar 26 de ani. Mesajul sfâșietor transmis de colegii săi
POLITIC
Alexandru Muraru
Politică
11:13
PNL Iași cere alegeri anticipate și refuză în unanimitate să voteze pentru Guvernul Niculescu-PSD
Diana Stoica
Politică
09:51
Diana Stoica, deputată USR, a explicat de ce a trimis un mesaj homofob pe grupul Comisiei Europene: „O să fiu mai atentă pe viitor”
Parteneri
Șef la Salubris și profesor universitar pensionat, abonat la afacerile cu statul. Sute de contracte pe zeci de milioane lei cu Apavital și cu fostul angajator, TUIASI
Ziaruldeiasi.ro
Șef la Salubris și profesor universitar pensionat, abonat la afacerile cu statul. Sute de contracte pe zeci de milioane lei cu Apavital și cu fostul angajator, TUIASI
Coregrafiile din fotbalul românesc care au impresionat presa străină. Imaginile care au făcut înconjurul lumii
Fanatik.ro
Coregrafiile din fotbalul românesc care au impresionat presa străină. Imaginile care au făcut înconjurul lumii
Regiunea din România care a fost desemnată cea mai subestimată destinație turistică din lume pentru 2027
Spotmedia.ro
Regiunea din România care a fost desemnată cea mai subestimată destinație turistică din lume pentru 2027
Ultimele știri
Stiri Mondene
14:26
Nadia Comăneci, dezvăluiri de pe platourile de filmare de la „Românii au talent”:„M-au ajutat”
Stiri Mondene
14:23
Cine este Ian de la Insula iubirii 2026. Cu ce se ocupă iubitul Mirei
Știri Externe
14:07
Alte 20 de milioane de ucraineni vor pleca în Europa, dacă Rusia câștigă războiul, spune Volodimir Zelenski
Cultură și Vacanțe
13:52
Turiștii vor plăti mai mult pentru transport în Londra. Biletele de autobuz urmează să se scumpească pentru prima dată în ultimii patru ani
Citește mai multe
TRENDING
Analiză
Știri România
07:18
Fostul șef DGIPI condamnat pentru favorizarea lui Puiu Popoviciu obține daune de 250.000 de lei, după achitare, din partea statului român
Știri România
08:54
Prognoza ninsorilor pentru iarna 2026-2027 în România: ce regiuni vor avea mai multă zăpadă
Lifestyle
16 oct.
Hârtia igienică dispare în 2026: ce o înlocuiește și devine trend global
Lifestyle
16 oct.
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 17 - 23 octombrie 2026. Soarele va intra în zodia Scorpionului
Un Husky siberian și o pisică British Short Hair împreună pe un covor
Lifestyle
13:00
Cât costă să ai un câine sau o pisică. Bugetul lunar de hrană, servicii veterinare și accesorii
ceas deșteptător roz, așezat pe un covor e frunze galbene și portocalii de toamnî
Longevitate
12:09
Dormim cu o oră mai mult: cum funcționează regula „2-3-2” la schimbarea orei de toamnă
Imagine cu două sticle şi două pahare cu lapte, alături de două cartoane pe care scrie A1 şi A2
Lifestyle
11:00
Ce este laptele A2 și ce avantaj important are față de laptele obișnuit din comerț
Panorama orașului Sevilla, Spania
Cultură și Vacanțe
10:47
Vacanțele în Spania se scumpesc de la 1 decembrie. Guvernul introduce o taxă de 10% pentru apartamentele și vilele închiriate prin Airbnb
Cine poate afla câți bani are o persoană decedată în bancă - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
08:44
Cine poate afla câți bani avea o persoană decedată în bancă
horoscopul zilei de astăzi 17 octombrie 2026 pentru zodia ta - dragoste, bani sau sanatate
Lifestyle
16 oct.
Horoscop 17 octombrie 2026. Leii sunt tentați să își folosească întreaga autoritate pentru a-și impune părerea într-o problemă de serviciu
În cât timp se încălzește caloriferul - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
16 oct.
Cât durează până se încălzește un calorifer după pornirea căldurii
Cum verifici ferestrele dacă pierd căldură
Lifestyle
12 oct.
Cum verifici dacă ferestrele și ușile pierd căldură
Când se pune varza la murat
Lifestyle
6 oct.
Când se pune varza la murat? Perioada potrivită și semnele că este gata
Angajati VAT Romania foto VAT copy
Analiză
Știri România
10:00
Cum a ajuns gigantul elvețian VAT să investească masiv în România. Valvele fabricate la Arad sunt folosite în industria semiconductorilor
Mai multe mașini Chery Tiggo, o gamă de SUV-uri moderne, cu design premium și tehnologie avansată, disponibilă și în România
Știri România
07:42
Chinezii de la Chery vor folosi componente fabricate la Timișoara pentru mașinile produse în Europa
Un avion de vânătoare F/A-18 Hornet aflat în zbor la altitudine joasă, cu trenul de aterizare coborât
Știri România
07:25
Mesaj RO-Alert în Tulcea, după ce o țintă aeriană a fost detectată la nord de Plauru, în apropierea graniței. Două avioane F-18 spaniole au fost ridicate de la sol
Sorin Gabriel Ionescu în costum albastru închis și cămașă albă, în timp ce vorbește la microfon
Știri România
16 oct.
Nota obținută de Sorin Ionescu la prima probă a concursului pentru directori. Este propus ministru delegat pentru învățământul preuniversitar în Guvernul Niculescu
Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Sorin Grindeanu, Nicușor Dan. Sursa foto: Facebook, Inquam Photos / Octav Ganea
Analiză
Opinii
16 oct.
După guvernarea Bolojan+Fritz susținută parțial de Dan+Grindeanu, începe guvernarea Dan+Grindeanu susținută parțial de Bolojan
reciclare-parc
Opinii
16 oct.
România are infrastructura necesară pentru mai multe ambalaje circulare
Ilustrație stradă Sursa foto-Dumitru Angelescu
Opinii
16 oct.
Cartea, ziua de pensie și inteligența artificială
Nicușor Dan, consultări cu Partidul Social Democrat. Sursa foto: Dumitru Angelescu
Opinii
16 oct.
Ce-ai de faci așa, Nicușor?, pesedistule!
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu