Volvo schimbă fața mașinilor din populara serie 40: față nouă, spate nou și sistem infotainment nou pentru EX40, XC40 și EC40

Volvo XC40, lansat în 2017, primește o a doua actualizare importantă în locul unei generații noi. Modelul urmează astfel tradiția Volvo de a păstra generațiile pe piață pentru perioade foarte lungi. Prima faceliftare, din 2022, a adus în principal partea frontală inspirată de C40, iar noua actualizare este mult mai amplă, scrie Autoweek.nl.

Gama XC40 a devenit între timp destul de complicată din cauza numeroaselor versiuni și schimbări de denumire. Versiunea electrică a apărut în 2019 sub numele P8, iar C40, lansat în 2021, a fost practic varianta cu plafon plonjat a lui XC40. În 2022, versiunile electrice cu un singur motor au trecut de la tracțiune față la tracțiune spate, iar în 2024 XC40 Recharge a devenit EX40, în timp ce C40 a fost redenumit EC40.

Cea mai vizibilă schimbare a noului facelift este partea frontală. XC40, EX40 și EC40 primesc o capotă, aripi față, bară și faruri Matrix LED noi. Designul este mai jos și mai elegant, ceea ce face ca XC40 să pară mai puțin masiv, chiar dacă dimensiunile exterioare nu s-au modificat. Versiunile electrice se diferențiază în continuare prin partea frontală închisă și vopsită, care integrează grila și bara într-un singur ansamblu.

Și partea din spate a XC40 este schimbată semnificativ, lucru mai puțin obișnuit pentru un facelift. Modelul primește stopuri LED redesenate, o bară spate nouă și chiar o hayonă nouă. EC40, fiind un model mai recent, păstrează însă designul posterior actual și beneficiază de modificări doar în partea frontală și la interior.

La interior, toate modelele primesc un ecran infotainment nou de 11,2 inci, mai mare decât spațiul original și poziționat mai aproape de șofer. Sistemul Android Automotive are o interfață actualizată, în timp ce XC40 păstrează mai multe comenzi fizice și o atmosferă Volvo mai tradițională decât modelele electrice mai noi. Sunt introduse și tehnologii noi pentru camere, senzori și procesarea datelor, menite să îmbunătățească sistemele de asistență și siguranță. Apar și schimbări de culori și materiale, inclusiv noua nuanță metalizată Heather Bronze.

Din punct de vedere tehnic, motorizările rămân în mare parte neschimbate. EX40 P5 oferă 238 CP și până la 477 km autonomie, iar o variantă P5 de 252 CP, cu baterie de 79 kWh, ajunge la 576 km. Gama de vârf include două versiuni P8 AWD de 408 și 442 CP, cea mai puternică atingând 100 km/h în 4,6 secunde. XC40 cu motor termic revine cu versiunile mild-hybrid B3 de 163 CP și B4 de 197 CP, ambele cu tracțiune față și transmisie automată DCT cu șapte trepte; versiunea plug-in hybrid nu mai este disponibilă din 2023.