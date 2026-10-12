O bicicletă care se conduce singură și ocolește pietonii, creată de 10 studenți. Ce ar putea face după ce cobori

Cobori de pe bicicletă, o lași la marginea drumului și pleci. Numai că bicicleta nu rămâne acolo, ci pornește singură, fără nimeni pe șa. Zece studenți din Elveția au construit deja un prototip care poate face asta, iar invenția lor are un scop surprinzător, potrivit ETH Zurich.

Zece studenți din Elveția au creat o bicicletă care merge singură

Invenția se numește AutoBike și a fost realizată de zece studenți la inginerie mecanică de la ETH Zurich, una dintre cele mai cunoscute universități tehnice din Elveția. Bicicleta electrică poate merge fără ciclist, își poate schimba singură direcția și poate evita obstacolele, inclusiv pietonii. Studenții au construit prototipul în cadrul unui proiect universitar și au demonstrat că tehnologia funcționează.

Dar de ce ar avea cineva nevoie de o bicicletă care merge singură, când tocmai ideea de a pedala este cea care îi atrage pe oameni? Răspunsul are legătură cu serviciile de închiriere a bicicletelor, tot mai răspândite în marile orașe.

Bicicleta ar putea pleca singură după ce cobori de pe ea

În prezent, când cineva închiriază o bicicletă, o folosește până la destinație și o lasă acolo. Problema este că locul respectiv nu este întotdeauna unul în care alți oameni caută biciclete. Astfel, unele vehicule rămân nefolosite, în timp ce în alte zone există clienți care nu găsesc nicio bicicletă disponibilă. Companiile trebuie să trimită angajați și autoutilitare pentru a muta bicicletele acolo unde este nevoie de ele.

Cei zece studenți de la ETH Zürich, din Elveția, care au creat AutoBike, bicicleta electrică ce se poate deplasa singură, fără ciclist, și poate evita obstacolele. Foto: Instagram / AutoBike

Studenții elvețieni vor să elimine tocmai această problemă. Cu ajutorul tehnologiei dezvoltate de ei, o bicicletă ar putea pleca singură, după ce clientul a terminat cursa, către o zonă unde cererea este mai mare. Mai mult, o persoană ar putea comanda o bicicletă prin aplicație, iar aceasta ar veni singură până la locul în care se află clientul. În acest fel, companiile ar economisi bani și ar putea oferi biciclete în mai multe zone ale orașului, fără să le transporte permanent cu mașini. Deocamdată, aceasta este utilizarea propusă pentru viitor, nu un serviciu disponibil publicului.

Cum funcționează bicicleta autonomă și de ce are două roți în plus

La prima vedere, AutoBike seamănă cu o bicicletă electrică obișnuită. Diferența este dată de camerele video, senzori și un computer care controlează deplasarea. O cameră stereo și un senzor LiDAR analizează ce se află în fața bicicletei. Computerul prelucrează informațiile, recunoaște obstacolele și stabilește traseul. Dacă întâlnește un pieton, bicicleta poate să îl ocolească sau să se oprească. Sistemul controlează automat ghidonul și frânele, iar motorul electric asigură deplasarea.

Cum funcționează bicicleta autonomă AutoBike. Imagine realizată cu ajutorul inteligenței Artificiale

Studenții au găsit și o soluție simplă pentru ca bicicleta să nu cadă atunci când merge fără ciclist. Au montat în spate două roți ajutătoare, asemănătoare celor folosite de copiii care învață să meargă pe bicicletă. Acestea sunt coborâte atunci când funcționează sistemul autonom și sunt ridicate când o persoană conduce bicicleta în mod obișnuit. În modul autonom, vehiculul se deplasează cu o viteză apropiată de cea a unui pieton.

Bicicleta a fost deja testată în Zurich

Proiectul a început în septembrie 2025, iar studenții au construit două prototipuri. În mai 2026, echipa a testat deplasarea autonomă în zona universităților din Zurich, demonstrând că bicicleta poate urma un traseu fără cineva pe șa. Invenția a fost prezentată oficial de ETH Zürich pe 6 octombrie 2026, iar studenții au publicat și imagini video cu bicicleta în mișcare.

Deși testele au fost încurajatoare, AutoBike nu este pregătită să circule liber pe orice stradă. Pentru utilizarea comercială sunt necesare verificări de siguranță și respectarea regulilor privind vehiculele autonome.