EXCLUSIV | Iarba din vis costă 6.000 de euro! Așa arată gazonul pe care România va juca în Liga Națiunilor, cu Muntenegru | FOTO&VIDEO

Gazonul de pe stadionul Ilie Oană arată aproape perfect înaintea meciului echipei naţionale de fotbal cu Muntenegru, de pe 7 septembrie (ora 21.45; fără spectatori), startul tricolorilor în Liga Națiunilor, competiție care i-ar putea califica la Euro 2020 Au fost eforturi uriaşe pentru refacerea suprafeţei de joc, fiind montate rulouri de iarbă pe o suprafață de 730 mp de gazon. Ultimul meci al Petrolului pe Ilie Oană a fost pe 17 august, iar de atunci s-a lucrat la foc continuu, de la 6.00 dimineața.

Până la urmă, deși, inițial, se luase în calcul doar varianta unor tratamente de întreținere, aerare și nisipare, s-a apelat la varianta aducerii și montării rulourilor de iarbă pentru bucata principală, arsă de mană, dinspre tribuna 1. E vorba de rulouri de 3-4 centimetri grosime, la 8 euro metrul pătrat, fără montaj. În total, în jur de 6.000 de euro. Va fi o compensare de costuri între CSM Ploiești și FRF.



Angajaţii CSM Ploieşti, alături de cei ai firmei care s-a ocupat de refacerea gazonului, au lucrat zilnic pentru refacerea completă a stadionului.

'Am promis, ne-am ţinut de cuvânt! Am reușit să redăm viața terenului într-un timp atât de scurt. Ne-am dorit să oferim atât echipei naţionale, cât şi Petrolului condiţii optime de joc şi am demonstrat că se poate.Stadionul arată impecabil, atât din punct de vedere al suprafeţei de joc, cât şi a spaţiilor adiacente: vestiare, zona din jurul arenei Ilie Oană. Nu vreau să se spună că înăuntru e vopsit gardul și afară de leopardul! Ne-am propus să nu mai existe astfel de probleme pe Ilie Oană şi vrem să câştigăm numele de cel mai bun stadion din România! Legat de gazon, avem și o rezervă de rulouri, în jur de 100 mp. Sunt cele mai bune rulouri de pe piață', a declarat 'doctorul' Lucian Rădulescu, directorul adjunct al CSM Ploieşti, care a preluat bazele Clubului Sportiv Municipal de aproape o lună.





'Selecționerul Contra știe cum vrea să joace, nu mă bag peste domnia sa, dar pe partea stânga (n.r. acolo unde vor evolua, probabil, Bancu și Mitriță) se va putea juca perfect. Sper ca terenul să poarte noroc naționalei', a mai spus Rădulescu.

În afara gazonului, se fac și lucrări la vestiare, cel al oaspeților fiind văruit proaspăt. De asemenea, se refac gardurile din jurul stadionului și curățenie generală în interior.

'Toată lumea lucrează ca și cum ar lucra pentru casa lor' – Lucian Rădulescu

Așa arăta Ilie Oană înainte de lucrări.