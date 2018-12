Camelia Potec, 36 de ani, a născut pe 4 septembrie. Timp de două luni nu s-a dezlipit de cea mică, apoi și-a reluat munca la Federația Română de Natație, unde e președinte. Însă în fiecare zi, fosta înotătoare încearcă să ajungă acasă repede, fiindcă „o rupe” dorul de copil. Ca să mai îndulcească orele în care e departe de cea mică, mama ei o ține la curent cu tot ce face Caelia și îi trimite poze și filmulețe cu ea.

„Viața mea s-a schimbat complet, mai ales din punctul de vedere al trăirilor pe care le simt zi de zi. Și programul meu a suferit mari modificări. Două luni am stat numai cu cea mică, chiar dacă am mai și lucrat de acasă. Acum am început să mă duc la birou, dar sufletul meu rămâne cu bebe. Mama mea are grijă să mă informeze cu orele de masă, cu poze, cu filmulețe. Eu nu-mi doresc decât să termin cât mai repede ziua de muncă, să fac lucrurile cât mai repede și să plec acasă”, ne-a mărturisit Camelia.

Fosta campioană ne-a dezvăluit că atunci când este stresată din cauza diverselor probleme de la birou, cea mică o simte, chiar și de la distanță! Lucrul valabil și invers: Camelia simte, la rându-i, când nu e totul OK cu bebelușa ei.

Camelia Potec nu se aștepta ca în timpul sarcinii să ia așa mult în greutate, dar tot ea spune că nu-și face griji și nu se grăbește să slăbească:

„Am luat destul de multe kilograme în sarcină, nu știu de ce. Nu am fost pofticioasă și chiar m-am simțit rău aproape toate cele nouă luni. Nu am făcut nimic special, nu am făcut nici prea mult sport de când am născut, pentru că mi-am dorit să alăptez cât mai mult. Am început să fac mișcare o dată pe săptămână. Dar iau lucrurile treptat. Pentru că eu am auzit o vorbă: în câte luni le-ai luat, în atâtea să le și dai jos. Bine că nu e vară și că putem să ne îmbrăcăm mai gros, să nu se vadă!”.