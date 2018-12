Melisa, fosta concurentă X Factor, succes internațional cu piesa „Will carry on”

Mai mult de atât, cântăreața pregăteste o colaborare cu un faimos artist din Rusia, semn că viitorul carierei ei este unul în ascensiune și de mare succes.

„Cel mai frumos sentiment este când văd că aproape toate comentariile sunt în limbi străine, iar feedback-ul este unul pozitiv, avem doar cuvinte frumoase la adresa piesei. „Will carry on” a ajuns în topurile din țări precum Rusia, Armenia, Azerbaijan, Georgia. Curând vor urma proiecte cu un artist faimos din Rusia, managerul meu este în discuții cu cei de acolo pentru a stabili toate detaliile. Împreună cu echipa TommoProduction am muncit zilnic la foarte multe proiecte pe care de abia aștept să le prezint în următoarea perioada.”, spune Melisa despre succesul ei internnațional.

Totodată, artista a dezvăluit și cum își va petrece sărbătorile de iarnă, dar și despre vacanța de peste hotare, de la începutul noului an. „Anul acesta, de sărbători, am decis să fiu alături de familia mea, acasă, în Arad, unde voi petrece timp cu cei dragi, iar anul viitor îl voi începe cu vacanță de 2 săptămâni în Miami, Jamaica, Puerto Rico, Bahamas, Mexic și Barbados împreună cu prietenul meu, unde vom combina utilul cu plăcutul filmând câteva cadre exotice pe care le vom prezenta odată cu noua piesă”, spune Melisa.

