Ministrul Eugen Teodorovici a vorbit și despre amnistia fiscală, precizând că aceasta nu va șterge datoriile colegilor din partid. Teodorovici a dat exemplu amnistia fiscală din 2015, atunci când nu a șters nici măcar propriile datorii.

„Trebuie să plătească ce au de plătit pentru că nu se vor șterge așa. Sunt oameni care își plătesc la zi toate dările și sunt alții care nu le plătesc. Statul a creat probleme în acele situații. Avem multe firme de stat. Datoriile făcute de stat la stat sunt făcute după Revoluție încoace. Nu vreau să șterg vreun coleg de partid (Partidul Social Democrat/PSD – n.r.), nu am astfel de preocupări. În 2015, când eu am dat amnistia, eu nu mi-am șters datoriile mele, am plătit leu cu leu', a precizat Teodorovici.