„La mulţi ani, România ❤️❤️✌️?!!! Fii mândru că eşti român oriunde te vei afla ❤️?”, a scris Răzvan de la „Insula Iubirii”. „La Insula Iubirii cu ea, să-i testăm fidelitatea . Să fiţi sănătoşi! Cine e şi piftia asta?”, sunt reacţiile oamenilor din mediul virtual.

Imaginea cu Răzvan de la „Insula Iubirii” surprins în timp ce lucra la o benzinărie a stârnit reacții incredibile în mediul virtuali. La câteva zile, după ce fotografia a făcut furori, iubitul lui Cati a avut prima reacție.

Nu îmi este rușine că muncesc cinstit și nu am primit ajutor de la nimeni în viața mea ! Muncesc de la vârsta de 15 ani ! ( poate părinții mei nu au avut posibilitatea să mă țină în puff’ ) tot ce am, am datorită mie’, a scris Răzvan pe contul de socializare.

Citește și

Românii din Chicago au sărbătorit Ziua României acasă la președintele Statelor Unite, Trump Tower