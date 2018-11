Horia Brenciu: „Să avem următorii 100 de ani și mai veseli”

„Pentru mine, în fiecare an este anul țării mele, în fiecare an trebuie să iubesc țara, nu doar la 100 de ani. Țara noastră are nevoie de iubire necondiționată zilnică. Sper că sunteți și voi de acord cu mine și dacă mâine dimineață deschideți ușa și spuneți vecinului vostru pe care nu l-ați băgat deloc în seamă în ultimii 10 ani: «Bună, vecine. Să ai o zi frumoasă!», cred că primul pas se rezolvă. La mulți ani. Să avem următorii 100 de ani și mai veseli, și mai plini de viață și peste 100 de ani o să mă găsiți din nou, în decembrie, la Sala Palatului”.

Irina Rimes: „Vă doresc servicii medicale bune, un sistem de învățământ eficient și infrastructură dezvoltată”

„La mulți ani, România! Îi doresc României multă sănătate! Adică servicii medicale bune, un sistem de învățământ bun și eficient, o infrastructură dezvoltată și autostrăzi! Și ce vreți voi!”.

Smiley: „Îi încurajez, că pot!”

„De 1 Decembrie, românilor, în primul rând, le urez La mulți ani! Și îi încurajez, că pot”.

Monica Anghel: „Dacă auziți lucuri despre voi care nu vă plac, nu le băgați în seamă”

„Eu vă doresc din tot sufletul meu să trăiți în pace, în armonie și în echilibru cu voi înșivă și cu tot ceea ce vă înconjoară. Dacă auziți lucruri despre voi care nu vă plac, nu le băgați în seamă”.

Gheorghe Gheorghiu: „Să ne întâlnim peste 100 de ani, la următoarea sărbătoare”

„Pentru toți românii de pretutindeni. Sărbătorim 1 Decembrie, Ziua României, și 100 de ani de la Unire. Să aveți o viață lungă și frumoasă. Să ne întâlnim iar peste 100 de ani, la următoarea sărbătoare. Vă pup cu drag. Trăiască România”.

Ecaterina Ladin: „Țara se poate schimba în bine”

„Dacă găsim și noi un pic de bunătate și altruism, eu cred că această țară se poate schimba în bine și lucrurile se pot așeza la locul lor, așa cum au fost cu mulți ani în urmă”.

Pavel Bartoș: „Să petrecem timp alături de cei dragi”

„Oameni buni, hai să fim mai buni, să lăsăm de la noi. Mi-aș dori ca lumea să fie mai bună, să ne înțelegem mai bine noi între noi, bătrânii cu copiii, tinerii cu cei mai puțini tineri. Și-n primul rând, să nu uităm de cei dragi. Să petrecem timp alături cu ei acum, nu când ne va fi dor!”.

Letiția Moisescu: „Să fim un pic mai uniți”

„Să putem să evoluăm. Să fim un pic mai uniți. Să căutăm comorile noastre strămoșești, să ne întoarcem puțin la origini, ca să ne creștem din nou bazele și să nu uităm de unde am plecat, că fără asta suntem un popor cam dezbinat. Îmi place ce se întâmplă în România cu ocazia Centenarului, dar mi-aș dori să fim un pic mai altfel pentru că de la noi pleacă totul, din popor, nu de la cine ne guvernează. Dragii mei, cu mâna pe suflet, hai să fim mai patrioți și că căutăm asta în inimă, că din inimă pleacă tot”.

Ion Haiduc: „Fiți mândri că sunteți români”

„Îi sfătuiesc pe români să nu uite neam de neamul lor că 1 decembrie înseamnă un pas, o cotitură extraordinară în destinul acestui popor. Să ne amintim tot timpul faptul că unii din jurul nostru spun că sunt aici de 1.000 de ani și că aici nu era nimeni. Eu le reamintesc tuturor că noi suntem aici de peste 2.000 de ani și cine nu crede să scormonească istoria. La mulți ani, dragi români. Fiți mândri că sunteți români și când cineva mai zice: «dragă, cu țara asta», să-i dați peste gură, să nu mai vorbească așa. Despre mamă și despre patrie se vorbește numai la superlativ și cu capul plecat. La mulți ani, România!”.