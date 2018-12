Viorica Dăncilă şi membrii Cabinetului efectuează marţi şi miercuri o vizită de lucru la Bruxelles pentru a participa la reuniunea comună a Guvernului României şi a Comisiei Europene.

Agenda premierului va cuprinde şi dezbateri privind priorităţile şi programul preşedinţiei României la Consiliul UE, viitorul Uniunii şi schimburi de opinii între membrii Guvernului şi cei ai Colegiului Comisarilor pe aspecte referitoare la Cadrul Financiar Multianual, migraţie, Brexit, Piaţa Unică şi relaţii externe, precizează Executivul.

Marţi, premierul român va participa la conferinţa „Cores and Peripheries in Europe? A Europe NEXT Project”, organizată de Institutul Aspen. De asemenea, va avea loc o întâlnire a delegaţiei guvernamentale cu europarlamentarii români.

Reuniunea Colegiului Comisarilor cu guvernul statului membru care urmează să deţină preşedinţia Consiliului Uniunii Europene este organizată, în mod tradiţional, înaintea începerii mandatului. Obiectivul reuniunii este acela de a pregăti viitoarea preşedinţie şi de a discuta priorităţile acesteia.

Comisarul european pentru Politică regională, Corina Creţu, a invitat-o, luni, pe premierul Viorica Dăncilă să spună oficial, la Bruxelles, dacă toate atacurile din ultima perioadă la adresa Comisiei Europene reprezintă poziţia oficială a statului român. Reacţia dură a oficialului european vine după ce a fost acuzată, de consilierul premierului, Darius Vâlcov, că „minte prin omisiune” referitor la parteneriatul public – privat.

Citeşte şi: EXCLUSIV/ „Poliția nu m-a căutat niciodată în trei ani!”. Libertatea l-a găsit în Anglia pe tânărul care a văzut cum comisarul a lovit-o pe Ana pe zebră. Șoferul-comisar s-a dus acasă la tatăl acestuia, și el martor, ca să-i influențeze!