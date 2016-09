Sebastian Papaiani a murit marți, 27 septembrie. Avea 80 de ani. marele actor a trecut printr-o mare dramă. A fost martor la moartea fraților săi gemeni.

Renumitul actor Sebastian Papaiani a murit. Artistul a încetat din viață la vârsta de 80 de ani. În ultima perioadă de timp, actorul a avut numeroase probleme de sănătate, fiind internat de mai multe ori în spital.

Sebastian Papaiani a trecut printr-o mare dramă, despre care puțini știu. El a fost martor la moartea fraților săi gemeni. Cei doi au murit pe când avea doar 4 ani. Tragicul eveniment s-a petrecut in timpul cutremurului din anul 1940.

„A căzut tavanul pe ei. Mama a băgat copăița cu Radu și cu Luminița sub pat, iar noi am iețit. Noi nu am știut că a căzut tavanul peste ei… au murit asfixiați acolo. Casa noastră era facută dintr-un material care nu te omoară, din chirpici. Cădea peretele, rămânea restul. Dar aici a căzut tocmai pe pat, care s-a rupt și el, la rândul lui”, își amintea, cu tristete, Sebastian Papaiani.

Sebastian Papaiani a fost unul dintre cei mai cunoscuți actori din România. De-a lungul anilor a jucat alături de mari actori ai scenei românești, precum Amza Pellea și Dem Rădulescu. A făcut roluri memorabile, care au ajuns imediat la inimile publicului.