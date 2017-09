După 11 ani de relație, Mihai Mitoșeru a anunțat pe toată lumea că se căsătorește religios cu Noemi, însă, puțini știu că, în urmă cu 9 ani, Mihai Mitoșeru s-a însurat în urma unui pariu. Cununia civilă a fost făcută după ce a fost provocat la un șpriț.

Noul coleg al Andreei Mantea la emisiunea „Se strigă darul” și-a făcut curaj și a cerut-o de nevastă pe Noemi după nici 3 luni de relație, însă a fugit cât a putut de mult de căsnicie. Sau cel puțin așa li s-a părut prietenilor care l-au și provocat să ducă planul la bun sfârșit. „Păi stai așa că starea civilă am făcut-o după 9 ani. Bărbații să știi cam fug de nuntă, dacă nu te-ai prins până acum. Nu mă întreba de ce. Nu a schimbat nimic actul, dar nu știu de ce fug. Chiar de multe ori stau cu actul de căsătorie în mână și mă uit ore întregi, încât soția ma întreabă ce tot caut. Îi zic că eu caut data expirării. Noi fugim de nuntă”, ne-a spus amuzat Mitoșeru.

Mihai Mitoșeru s-a însurat după 9 ani de relație

Văzându-l că nu organizează nicio petrecere de logodnă, prietenii, printre care Romică Țociu și Dan Bittman, l-au provocat să le zică o dată concretă. „La un moment dat eram la o masă. Am o gașcă cu care joc fotbal: Țociu, Bittman, Petroșel, Miță de la Bere Gratis, cu care mergem de 20 ani în același loc după ce jucăm fotbal. Într-o luni, nu mai știu a venit și soția și alți prieteni acolo la restaurant și rădeam, glumeam și nu mai știu cum a venit vorba de căsătorie. Țociu cu Bittman făceau mișto că nu ne mai căsătorim și noi o dată. Atunci le-am zis că le demonstrez eu lor că în două săptămâni mă însor. Am mai băut și un pic de lapte, dar vaca mâncase numai struguri și ei m-au filmat. Avem filmarea aia când le-am zis eu lor cum fac nuntă în două săptămâni. Și am făcut-o. Am făcut-o pornind de la 40 de oameni, iar la petrecere au venit până la urmă 160. A fost ca la nuntă. Îmi pare rău că nu am făcut nunta, dar noi nu am știut că vor veni atâția și va fi așa frumos”, a mai povestit Mitoșeru care, din pricina unui deces în familie, a fost nevoit să amâne cununia relgioasă programată la începutul lunii septmbrie.

