În timp ce mulți copii aleg să calce pe urmele părinților, mai ales când aceștia și-au creat deja un nume, Ilie Dumitrescu Jr. nici măcar nu a vrut să audă de fotbal, ci susține că s-a simțit mereu atras de actorie și tot ce înseamnă creație.

Dacă Ilie Dumitrescu Senior a făcut senzație pe terenul de fotbal, juniorul are toate șansele să exceleze pe marele ecran. Debutul se anunță a fi unul promițător, așa că sunt mari șanse să ajungă un actor extrem de bun. Pe Ilie Dumitrescu Jr. l-am întâlnit la avanpremiera filmului „Cu un pas în urma serafimilor”, peliculă în care Ilie nu are rolul principal, însă reușește să se facă remarcat. Dat fiind faptul că are doar 20 de ani, Ilie jr a reușit imediat să intre în pielea unui adolescent care urmează un liceu de teologie. Deși interpretează rolul unui rebel, Ilie ne-a mărturisit că nu este la fel de tupeist și în viața de zi cu zi.

„Depinde foarte mult de persoana cu care interacționez. În general, eu încerc să fiu cât mai politicos și să respect lumea, la fel cum aș avea pretenția să mă respecte și ei pe mine. Ceea ce s-a văzut în film, a fost puțin cam exagerat. A fost oarecum un rebel la un nivel mai mare față de ce rebeliune aș avea eu. Mi-a plăcut ideea că personajul meu era rebel pentru că iese în evidență și astfel am putut și eu oarecum să mă remarc în mijlocul atâtor talente mari și atâtor provocări”, ne-a dezvăluit fiul fostului fotbalist, completând totuși că au fost momente în viața lui de elev când s-a asemănat cu cel pe care îl interpretează. „Cu cât am crescut mai mult am tins către Olah (nr. numele personajului), deși notele am încercat să le țin relativ bune”, ne-a mai spus Dumitrescu Jr.

Ilie Dumitrescu Jr. a ales actoria în defavoarea fotbalului

Deoarece toată lumea se aștepta ca Juniorul să se transforme într-un fotbalist cel puțin la fel de talentat ca tatăl său, nimeni nu a dat prea multe șanse carierei sale de actor. Singurii care l-au susținut și care l-au ajutat să progreseze au fost părinții și rudele apropiate. „Mă bucur că am putut să-i suprind și să-i fac să înțeleagă că nu este o dorință superficială, cea de a mă duce pe drumul ăsta. Părinții m-au încurajat foarte mult și m-au lăsat să merg pe drumul ăsta. Chiar dacă se spune că din actorie nu se câștigă foarte bine, eu sper ca în cariera mea să fie mai puține compromisuri și să fie cât mai mult pentru artă și pentru scopurile cu care ne mândrim. Sper ca motivația cu care am început drumul ăsta să nu o pierd pe parcurs, să pierd esența”, ne-a mai spus Ilie Dumitrescu Jr.

VIDEO/ FOTO: Dumitru Angelescu

