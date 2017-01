Parlamentul, convocat din nou în ședință extraordinară, luni. Anunțul a fost făcut de președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea care spune că Guvernul trebuie să poată emite ordonanțe, pentru a-și desfășura activitatea. El acuză fostul Guvern că a lăsat o gaură de zece miliarde de lei la bugetul de stat și spune că e posibil să se inițieze o comisie parlamentară de anchetă, privind activitatea fostului Exeutiv. Dacian Cioloș îi răspunde lui Dragnea: ”nu are cum să scoată cămașa ca să acopere financiar promisiunile făcute în campania electorală”.



UPDATE ora 14.00 Fostul premier Victor Ponta, deputat PSD, susține că există o „gaură mare în buget” iar pentru aceasta trebuie să răspundă atât fostul prim-ministru Dacian Cioloș, cât și foștii miniștrii Anca Dragu și Cristian Ghinea.

„Tot anul 2016 și eu și Gelu Diaconu (fostul șef ANAF) am atras atenția, cu cifre și date concrete, că există o gaură din ce în ce mai mare în bugetul țării! Se pare că am avut dreptate! Cauzele principale — trădarea gigantică de la Fondurile Europene (când România nu a mai luat niciun ban ca să rămână disponibili pentru alte cheltuieli ale Comisiei Europene); decapitarea conducerii și aducerea la șefia ANAF a unor oameni controlați de multinaționale; paralizarea tuturor investițiilor publice centrale și locale ‘de frica DNA’! Sigur că trebuie să răspundă Cioloș, Dragu, Ghinea, etc! Dar să nu uităm cine, cum și de ce a adus la putere acest Guvern — Klaus Iohannis!”, a scris Victor Ponta, pe Facebook.

UPDATE ora 11.00 Fostul premier Dacian Cioloș i-a răspuns, luni, pe Facebook, lui Liviu Dragnea, care a acuzat guvernarea anterioară că a lăsat o gaură la bugetul de stat de zece miliarde de lei.

”Pentru că s-a confruntat cu câteva cifre și realități ale economiei românești pe care el le tot spune de câteva luni și conștient că nu știe pe unde să scoată cămașa ca să acopere financiar promisiunile făcute în campania electorală, Liviu Dragnea face o scamatorie și anunță că ar fi găsit o gaură de zece miliarde în buget. Pentru orice om cu minime cunoștințe economice, o astfel de „gaură” ar fi presupus fie venituri mai mici, fie cheltuieli mai mari decat cele prognozate și, oricum, ar fi trebuit să se regăsească în deficitul bugetar – ceea ce nu este cazul. Această „gaură” NU există. Realitatea este că în 2016 veniturile au fost mai mari decât în 2015, iar deficitul final a fost sub cel prognozat și aprobat de Parlament odată cu bugetul pentru anul trecut. Mai mult, în decembrie am rambursat integral firmelor TVA în valoare de 2,1 miliarde de lei, fără a lăsa presiune pe bugetul anului următor, cum se obișnuiește, tocmai pentru a ușura povara noului Guvern. Restul sunt povești”, i-a transmis Dacian Cioloș președintelui Camerei Deputaților.

”Bugetul țării nu este un sac fără fund și nici nu poate fi administrat haiducește, domnule Liviu Dragnea. Promisiunile dumneavoastră populiste vor fi aplicate pe spatele celor care muncesc cinstit și plătesc taxe, ne veți îndatora țara și viitorul. Chiar așa, de ce nu ați spus în campanie că veți crește taxele pentru o parte dintre angajați și ați făcut acest lucru în a doua ședința de Guvern?, îi mai spune Cioloș lui Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea îi acuză pe cei din Opoziție că vor să blocheze activitatea Executivului.

”Mâine convocăm Parlamentul în sesiune extraordinară. De ce? Pentru ca Guvernul să poată să emită ordonanţe. Parlamentul fiind convocat în sesiune extraordinară, Guvernul poate emite ordonanţe. Noi nu ne pierdem în detalii. Am văzut că acest Guvern se doreşte să fie blocat, foarte bine, folosim toate pârghiile legale şi constituţionale pe care le avem pentru a asigura Guvernului condiţiile să guverneze”, a spus Liviu Dragnea, duminică seară, la România TV.

Legea de abilitare a Executivului de a emite Ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare, votată săptămâna aceasta pe repede înainte de Parlament, a fost atacată la Curtea Constituțională, sesizarea fiind semnată de parlamentari de la PNL, USR și PMP. Anunțul a fost făcut de PNL, care transmite celor de la PSD că, ”dacă vor să guverneze, trebuie să respecte legea și să se pună pe treabă, întrucât dețin majoritatea parlamentară și pot emite oricând Ordonanțe de urgență”.

”În următoarele zile şi noi şi Guvernul o să analizăm cu atenţie toate gesturile, acţiunile, inclusiv ale Opoziţiei. Pentru că suntem primul caz când se atacă la Curtea Constituţională o lege de abilitare a Guvernului de a administra ţara în timpul vacanţei parlamentare, adică de a putea emite ordonanţe”, le-a transmis Liviu Dragnea celor din Opoziție.

Dragnea: Inițiem comisie parlamentară de anchetă, lipsesc 10 miliarde de lei la bugetul de stat

Președintele Camerei Deputaților spune că luni se va discuta despre înființarea unei comisii parlamentare de anchetă, având în vedere că bugetul pe 2017 are o gaură de 10 sau 14 miliarde de lei, și se impune verificarea deciziilor Ministerului de Finanţe de la ultima rectificare bugetară.

”Este foarte posibil ca mâine, o să mă consult cu colegii mei, să iniţiem o comisie de anchetă, pentru că ceea ce s-a întâmplat la Ministerul de Finanţe este ilegal. Ei au estimat pe hârtie, având la bază probabil nişte angajamente scrise din partea unor decidenţi, că veniturile în România la finalul anului 2016 vor creşte cu aproape trei miliarde. Drept pentru care au făcut o rectificare pozitivă. Asta era undeva în 23 noiembrie. 31 decembrie ne arată că veniturile sunt mai mici cu 10 miliarde sau cu 14, o să primesc toate datele mâine dimineaţă. Asta este total ilegal. Cine a minţit cu aceste date, ceea ce nu s-a mai întâmplat în România, va trebui să plătească”, a declarat Liviu Dragnea.