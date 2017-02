Tăriceanu: Președintele are un plan care să ducă la schimbarea Guvernului

Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că șeful statului ar putea avea un plan care să ducă la schimbarea Guvernului.

„Se pare că discuția pe care am avut-o cu președintele, imediat după alegeri, nu era un simplu bluf. Se pare că are un plan care să ducă la schimbarea Guvernului și la instalarea guvernului lui, așa cum a făcut și în 2015, după accidentul de la Colectiv. Și acest lucru e foarte grav pentru că președintele trebuie să respecte ordinea constituțională, trebuie să respecte rezultatul alegerilor, chit că îi convin sau nu îi convin, trebuie să respecte voința cetățenilor”, a declarat Tăriceanu, sâmbătă seară, la România TV.

El a declara că principalul rol pe care un președinte îl are este acela de a respecta legalitatea și Constituția.

„Dacă nu respectă principiile democratice, sigur că orice președinte se descalifică, chiar dacă pe moment poate profită de tulburarea, de neliniștea de enervarea oamenilor, a unei părți din public. (…) Președintele vrea să profite de această situație și cred că, dacă nu va da un mesaj și el în sensul de a arăta că este momentul să punem punct acestei tulburări care afectează România și mai ales marile orașe de câteva zile, face o greșeală mare”, a adăugat Tăriceanu.

Președintele Senatului a spus și că decizia de retragere a Ordonanței a fost luată într-o ”discuţie deloc tensionată”, în care el şi preşedintele PSD, Liviu Dragnea, au ajuns la aceeaşi concluzie în primele două minute ale întâlnirii.

”N-am avut o şedinţă, ci o reuniune într-o ţinută degajată, de weekend. Am discutat la prânz, la ora 12. N-a fost absolut tensionată discuţia. Se spune că noapte e un sfetnic bun… Ieri seară am discutat cu domnul Dragnea, iar când am ne-am văzut, în primele două minute ale discuţiei am ajuns la o concluzie mai repede decât vă imaginaţi”, a spus copreşedintele ALDE la un post de televiziune, citat de Agerpres

Călin Popescu-Tăriceanu susţine că cei care au contestat ordonanţa de modificare a codurilor penale au fost ţintele unei campanii de dezinformare.

El a amintit că există un puternic sentiment de frustrare din partea membrilor şi simpatizanţilor ALDE şi PSD care aşteaptă punerea în aplicare a programului de guvernare. ”Aceşti simpatizanţi ai noştri ar fi vrut şi ei să iasă în stradă. Am cântărit care ar fi riscurile. Sunt enorme. Ar fi fost risc de război civil (…) Dacă asta-i problema care dezbină societatea şi riscăm să ajungem într-o fază acută de război civil, retragem ordonanţa ca să arătăm că aceste lucruri sunt neadevărate”, a spus Tăriceanu.

Primul-ministru Sorin Grindeanu a anunţat, sâmbătă, că va convoca mâine o şedinţă de Guvern pentru aborgarea ordonanţei de urgenţă privind modificarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală.