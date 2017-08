Operat de cinci ori la coloană, motiv pentru care i s-a dat interzis la orice fel de efort, Alexandru Arșinel își neglijează sănătatea, pentru a-i fi util soției sale, care este bolnavă.

O întâmplare nefericită petrecută chiar la grădinița frecventată de nepotul său, a însemnat din acel moment, pentru Alexandru Arșinel, drumuri dese la spital, nopți nedormite și motive de îngrijorare.

Soția sa, Marilena, s-a împiedicat și a căzut pe scări, în urmă cu mai bine de un an. Iar de atunci, a început calvarul. Starea ei s-a înrăutățit din cauza unui hematom, iar în luna martie 2016, aceasta a fost operată pe creier.

“Soția a trebuit să fie operată și trecem printr-o perioadă foarte grea. La o săptămână după ce eu am făcut ultima operație pe coloană, am fost la grădiniță la cel mic, unde Marilenei i s-a agățat tocul într-un preș și a căzut în cap pe scări. Acum urmează un tratament extrem de sever, ca să o putem ține lângă noi”, spunea Alexandru Arșinel la acea vreme.

Actorul a uitat brusc de problemele sale de sănătate, deși și el a trecut în acea perioadă prin nu mai puțin de cinci operații la coloană. Și nici în prezent, nu este refăcut total! Medicii i-au interzis orice fel de efort fizic, dar acesta este nevoit să treacă peste sfatul lor. Pentru el, cea mai importantă este soția sa. Pe care, cu ajutorul unei persoane apropiate familiei, o ajută să se deplaseze și cu tot ce aceasta are nevoie. Imediat ce a intrat ăn vacanță, Arșinel și-a luat partenera și a dus-o la munte, la casa lor din Sinaia.

”E mai bine la munte, că-i mai răcoare, Soția nu are voie la mare, trece printr-un regim de recuperare, de la acea căzătură. În plus, muntele îmi creează o stare puțin mai bună”, a mărturisit actorul pentru Libertatea.

”Am uitat de mine”

Cât despre starea sa de sănătate, Arșinel recunoaște că și el are de tras după operațiile suferite. ”E dificil după atâtea operații să fii intr-o formă bună, am uitat de mine, grijile mari sunt cu soția, trebuie să o ajut. Atunci când ai probleme, cel mai bine este să-ți faci proiecte, să muncești, nu să te lași pe tânjală pentru că ești bolnav. După ultima operație la coloană, nu am mai avut durerile dinainte, iar transplantul de rinichi a fost o reușită. Evident că trebuie însă să ascult în continuare, de sfatul medicilor”, a adăugat actorul.

EXCLUSIV/ Cum e ajutat fiul Marinei Scupra să treacă mai ușor peste pierderea mamei sale. Luat în grijă de colegi și dirigintă!