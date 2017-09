Fiul lui Carmen Brumă, în vârstă de 3 ani, a început grădinița în urmă cu o lună și jumătate. Ce a putut face Carmen Brumă în primele două săptămâni a surprins pe toată lumea.

Carmen Brumă și Mircea Badea și-au dus fiul la grădiniță, în urmă cu aproximativ o lună și jumătate.

Cei doi părinți par însă să fi avut mult mai mari emoții decât Vlăduț, care are doar trei ani. În primele zile, cei doi nu au plecat sub nicio formă din curtea instituției, până la finalul programului. Carmen a fost însă și mai panicoasă decât partenerul său.

”Pentru noi, începutul grădiniței a fost o piatră mare de încercare. Am fost extrem de stresați. Am stat o săptămână în curtea gradiniței. Mircea a mai plecat.Eu am rămas aici.De câte ori încercam să plec, mă gândeam că dacă plânge Vlad și eu sunt departe și nu pot ajunge. Vreo două zile am stat chiar în recepția grădiniței. Doamnele îmi ziceau să merg la bar, să beau o cafea. Eu nimic. Abia a treia zi, am reușit să plec din recepție și să astept în curte. Acum ajung acasă, care e la zece minute de grădiniță. Niciun maraton nu m-a epuizat cât această obișnuire a mea cu gândul că fi-miu se duce la grădiniță”, a povestit Carmen Brumă pentru Libertatea.