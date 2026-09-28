Peste 50% dintre sistemele de iluminat din România sunt neconforme din punct de vedere tehnic sau energetic, estimează specialiștii Solar Art-Overall Company din Sibiu, unul dintre principalii furnizori de soluții complete de iluminat din România. În multe cazuri, sistemele existente folosesc echipamente pentru spații casnice în soluții profesionale, echipamente depășite din punct de vedere al eficienței sau care nu asigură nivelul de iluminare necesar activității și chiar tehnologii interzise în Uniunea Europeană, precum tuburile de neon.

„Aceste probleme nu sunt întotdeauna ușor de identificat fără o analiză tehnică a sistemului existent. În cadrul unui audit luminotehnic, noi măsurăm și analizăm nivelul de iluminare, calitatea luminii, consumul și modul în care este utilizat sistemul aflat în funcțiune. De aceea, acest audit ar trebui să fie unul dintre primele lucruri realizate înaintea unei investiții în iluminat. Putem înțelege astfel cerințele spațiului și să identificăm inclusiv oportunitățile de automatizare, astfel încât soluția finală să fie adaptată nevoilor utilizatorilor și, în același timp, să fie eficientă energetic”, explică Adelin Vaicăr, fondator și CEO al Solar Art-Overall Company, care, de peste 15 ani, proiectează, furnizează, instalează și întreține sisteme inteligente de iluminat pentru spații industriale, comerciale și publice, derulând anual peste 100 de proiecte.

Un audit luminotehnic poate fi realizat pentru clădiri de birouri, hale industriale, școli, spații publice, precum și în cazul iluminatului stradal. În cadrul auditului sunt analizate intensitatea si calitatea luminii, eficiența energetică și uniformitatea iluminării, precum și starea echipamentelor și consumurile reale. Pe baza acestor date, este elaborat un raport care include recomandări de modernizare, scenarii de optimizare și o estimare a economiilor și a perioadei de amortizare a investiției.

Companiile lasă iluminatul pe ultimul loc

Deși importanța iluminatului este direct legată atât de consumul de energie, cât și de condițiile de lucru, companiile tind să acorde acestei zone o atenție redusă. „Doar 10% dintre clienți solicită auditul luminotehnic din proprie inițiativă. Cei mai mulți îl consideră necesar după ce înțeleg ce informații și concluzii pot obține în urma analizei. În foarte multe companii, iluminatul este lăsat pe ultimul loc, deși problemele sunt adesea mai mari decât par la prima vedere. Întâlnim frecvent sisteme neconforme, niveluri insuficiente de iluminare, corpuri vechi și consumuri nejustificat de mari. Din experiența noastră, după ce explicăm ce poate arăta un audit, cei mai mulți clienți înțeleg rapid utilitatea lui”, explică Adelin Vaicăr.

Una dintre cele mai frecvente probleme identificate în urma auditului este iluminatul neconform. În majoritatea cazurilor, nivelul de lumină este insuficient în raport cu nevoile și standardele aplicabile. Alte probleme sunt consumul nejustificat de mare, utilizarea unor corpuri de iluminat vechi și lipsa automatizărilor și a senzorilor.

„Un audit poate scoate la iveală nu doar consumul excesiv, ci și probleme care afectează direct activitatea companiei. Am avut un client, o fabrică ce produce accesorii și componente pentru majoritatea brandurilor auto, care avea probleme la controlul calității și primea reclamații. Specialiștii noștri au identificat în zona de control al calității un nivel de iluminare de aproximativ 300 de lucși, în condițiile în care standardele cereau 1.000 de lucși. După refacerea sistemului de iluminat, situația s-a schimbat semnificativ”, spune Adelin Vaicăr.

Un alt proiect realizat de Solar Art-Overall Company a vizat instalarea unor sisteme de iluminat în clădirile Universității Lucian Blaga din Sibiu, unde au fost necesare soluții adaptate studiului intensiv și un nivel ridicat de confort vizual prin calitatea luminii si indicele scazut de orbire. În astfel de proiecte, contează mai mulți factori: caracteristicile luminii, înalțimea de montare a corpurilor, punctele în care este măsurată lumina, precum și eficiența echipamentelor.

Automatizarea, următorul pas spre eficiență

O altă problemă întâlnită în piață este alegerea corpurilor de iluminat exclusiv în funcție de preț. Potrivit specialiștilor Solar Art-Overall Company, achiziția unor corpuri ieftine poate conduce la un rezultat opus celui urmărit: consum mai mare, eficiență scăzută, lumină insuficientă și înlocuiri mai frecvente.

„LED-ul este deja o soluție adoptată în piață, însă eficiența continuă să crească. Dacă în urmă cu aproximativ patru ani un corp de iluminat consuma 40 W, astăzi, unul similar poate consuma 28 W. În acest context, următorul pas obligatoriu pentru companii este controlul mai precis al iluminatului. Senzorii și automatizările vor deveni tot mai importante pentru reducerea consumului, mai ales în spațiile în care activitatea nu este permanentă. De ce să ai lumina aprinsă toată ziua într-un depozit în care se intră doar de câteva ori pentru pregătirea livrărilor?”, spune Adelin Vaicăr.

Atunci când sistemul de iluminat este analizat și modernizat în ansamblu, eficiența energetică poate fi îmbunătățită semnificativ. Specialiștii Solar Art estimează că, în anumite proiecte, economia de energie poate ajunge până la 80%. Un exemplu este proiectul realizat pentru reprezentanța auto Toyota din Sibiu, unde sistemul de iluminat instalat de Solar Art-Overall Company ajustează automat intensitatea în funcție de lumina naturală disponibilă. Datorită suprafeței vitrate mari a showroomului, iluminatul se diminuează automat atunci când afară este suficientă lumină naturală, menținând același nivel de lumină în showroom și reducând astfel consumul.

Pentru clienții Solar Art-Overall Company, auditul luminotehnic inițial este oferit gratuit și presupune analiza unor date existente, precum tipul corpului de iluminat, consumul, înălțimea de instalare și timpul de funcționare. În cazul în care sunt necesare deplasări și măsurători pe timpul nopții sau reproiectare luminotehnică în Dialux, pot exista costuri, care sunt ulterior scăzute din valoarea proiectului, dacă clientul ține cont de sugestiile specialiștilor Solar Art.

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