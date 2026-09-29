Gică Hagi, 61 de ani, selecționerul României, și-a asumat întreaga responsabilitate pentru eșecul usturător, 2-4 cu Bosnia, pe Arena Națională, al doilea eșec din Liga Națiunilor, după 1-2 în Suedia. „Primul vinovat sunt eu, vom trage concluzii. Cu sau fără mine, trebuie să mergem mai depare”, a declarat antrenorul la conferința de presă.

Gheorghe Hagi a recunoscut responsabilitatea pentru eșecul usturător suferit de „tricolori” în fața Bosniei, cu scorul de 2-4, pe Arena Națională, într-un meci disputat fără spectatori.

„Un eșec usturător, examenul nu l-am trecut, primul vinovat sunt eu, îmi asum. Vom gândi, eu cred că trebuie schimbat mult lucrurile ca România să performeze, să fie la nivelul unde a fost înainte», a declarat Hagi, la finalul partidei.

Selecționerul a surprins prin alegerea unui prim „11” neexperimentat, lăsând în afara lotului șase titulari care au evoluat în meciul precedent cu Suedia. Decizia nu a dat roade, iar Bosnia a speculat greșelile defensive ale României, profitând inclusiv de erorile portarului Ionuț Radu.

„Eu am făcut echipa, eu am planificat așa, eu sunt principalul vinovat”, a adăugat Hagi. El a insistat că vrea „o noapte de reflecție” și că va vorbi marți. Dar a insistat, spunând de mai multe ori, că „mergem mai departe cu mine sau fără mine”. Fără să detalieze.

„Regele” i-a remarcat doar pe Coubiș și David Matei și a spus că „aș fi schimbat 10 la pauză”. A recunoscut că, la final, a avut o discuție mai aprigă cu jucătorii săi. A vorbit și de politic, „Piața Victorie”, repetând că în România sportul nu e o prioritate.

Meciul cu Bosnia a fost un test crucial pentru naționala României, care trebuie să termine pe primele două locuri în grupă pentru a intra în urna a doua la tragerea la sorți a preliminariilor EURO 2028.

O clasare pe locul 3 sau 4 în grupă ar plasa România în urna a treia, reducând șansele de calificare la turneul final.

În același timp, câștigătoarea grupei își asigură promovarea în Liga A a competiției, iar ultima clasată retrogradează în Liga C.