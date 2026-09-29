Shannon Burns, fost vicepreședinte de inginerie la Gitpod, o fostă platformă populară de medii de dezvoltare în cloud, a câștigat dreptul de a solicita despăgubiri-record de 76 milioane de lire sterline, peste 88 de milioane de euro, pentru discriminare pe criterii de dizabilitate, conform Tribunalului din Birmingham, Anglia, relatează Metro.

Shannon Burns a câștigat dreptul de a solicita despăgubiri record de 76 milioane de lire sterline (88,4 milioane de euro) într-un caz de discriminare pe criterii de dizabilitate.

Decizia Tribunalului pentru Ocuparea Forței de Muncă din Birmingham deschide calea pentru o compensație istorică.

A lucrat pentru o companie achiziționată de OpenAI

Burns, o ingineră de top care câștiga un salariu de 220.000 de lire anual, circa 255.000 de euro, a fost concediată în 2023 de la Gitpod, companie achiziționată ulterior de OpenAI, dezvoltatorii ChatGPT.

Incidentul care a dus la concediere a avut loc în aprilie 2023, în timpul unui eveniment de team-building în Austria.

Din cauza ADHD-ului, Burns a uitat cheia de la camera sa de hotel și, neavând acces, a fost nevoită să doarmă într-o saună.

Ulterior, CEO-ul Johannes Landgraf a invocat „lipsa de responsabilitate profesională” pentru a justifica demiterea ei.

ADHD, apoi PTSD

Tribunalul a stabilit că decizia de a o concedia a fost discriminatorie, întrucât Burns suferea de ADHD și, mai târziu, a dezvoltat tulburare de stres post-traumatic (PTSD) din cauza concedierii.

Burns a declarat: „Colegii mei bărbați au consumat alcool în timpul evenimentului, dar eu am fost singura concediată”.

Ar fi putut câștiga aproape 70 de milioane de euro

Conform calculelor financiare prezentate de avocații săi, fosta executivă ar fi putut câștiga peste 59 de milioane de lire sterline pe parcursul carierei sale în sectorul tehnologic, aproximativ 69 de milioane de euro, o industrie extrem de profitabilă.

În plus, Burns deținea acțiuni în Gitpod, evaluate la 2,6 milioane de lire (3 milioane de euro), care puteau atinge 21 de milioane de lire (24,5 milioane de euro) după 4 ani.

Tribunalul a ordonat companiei să dezvăluie valoarea la care a fost vândută către OpenAI, o informație esențială pentru calcularea compensației.

Gitpod a încercat să limiteze suma cerută de Burns la un milion de lire sterline, 1,1 milioane de euro, dar Tribunalul a respins cererea, calificând strategia drept „opresivă”.

Istoric salarial „excepțional”

Judecătoarea Rachel Wedderspoon a explicat: „Burns are un istoric salarial excepțional de ridicat... Dacă nu ar fi fost tratată astfel de Gitpod, ar fi continuat să aibă o carieră extrem de profitabilă”.

Cazul, care a atras atenția presei internaționale, ar putea stabili un nou record în istoria despăgubirilor din Marea Britanie, cel mai mare fiind, până în prezent, de 4,58 milioane de lire (5,3 milioane de euro).

Audierile pentru stabilirea compensației finale vor avea loc într-o ședință viitoare, în funcție de rezultatul apelului formulat de Gitpod împotriva deciziei anterioare a tribunalului.

Shannon Burns, care a lucrat anterior pentru companii din Silicon Valley precum Slack și Lyft, era considerată o „pionieră” în industrie.