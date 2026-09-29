Unitatea 29155 a GRU (Serviciul de Informații Militare al Rusiei) a orchestrat atacuri în Europa din 2011 până în prezent. Sabotajele au inclus otrăviri, explozii și destabilizări politice, a relatat The Sun, iar printre ținte s-au numărat depozite militare și lideri politici din Ucraina, Cehia, Muntenegru, Marea Britanie, Republica Moldova și Bulgaria, ultimele două la granița cu România.

Un grup secret al serviciilor speciale ruse, cunoscut sub numele de Unitatea Militară 29155, a fost implicat timp în operațiuni clandestine care au vizat destabilizarea țărilor europene și a aliaților occidentali.

Aceste acțiuni au inclus sabotaje mortale, precum distrugerea depozitelor de armament, utilizarea agenților chimici neurotoxici și interferența hibridă în politicile externe.

Debutul operațiunilor sângeroase

Unitatea 29155 și-a făcut simțită prezența pe scena internațională în anul 2011, când a fost implicată în distrugerea unui depozit de arme din Bulgaria, țară care se învecinează cu România.

În urma exploziei au fost distruse peste 3.000 de obuze care urmau să fie livrate Georgiei, marcând începutul unui șir de acțiuni subversive orchestrate de Kremlin.

În 2014, agenții acestei unități au fost trimiși în estul Ucrainei pentru a sprijini rebeliunea armată și în Republica Moldova pentru a destabiliza guvernul pro-european.

Tot în același an, au orchestrat o explozie la depozitele din Vrbetice, Cehia, distrugând arme în valoare de peste 40 de milioane de euro, aparținând unui comerciant bulgar, Omelian Gebrev.

„Este interesant să observăm cum acest grup se integrează într-o strategie mai amplă a Rusiei de a-și atinge obiectivele în străinătate”, a explicat Kamill Zwolski, profesor la Universitatea din Southampton.

De la otrăviri la interferențe politice

În primăvara anului 2015, unitatea 29155 a încercat să-l elimine pe Gebrev, datorită sprijinului său acordat armatei ucrainene.

Atacatorii au contaminat mânerul mașinii sale cu o substanță neurotoxică din familia „Noviciok”, rezultând spitalizarea acestuia și a altor două persoane apropiate.

Un an mai târziu, membrii grupului au fost acuzați de complot împotriva parlamentului din Muntenegru și de plănuirea asasinării prim-ministrului țării înainte de alegerile naționale.

Scopul acestor acțiuni era împiedicarea aderării Muntenegrului la NATO și instaurarea unui guvern pro-rus.

În 2018, unitatea și-a extins acțiunile în Marea Britanie. Otrăvirea fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale în Salisbury a fost una dintre cele mai mediatizate operațiuni ale grupului.

Această acțiune a dus la expunerea agenților ruși Alexandr Mișkin și Anatoli Cepiga, ale căror identități au fost dezvăluite de autoritățile britanice.

Alexandr Mișkin, alias Alexander Petrov, stânga, și Anataloli Cepinga, alias Ruslan Boșirov. Sursa foto: Profimedia

Acest incident a spulberat acoperirea meticulos construită a unității și a expus planurile lui Vladimir Putin de a desfășura un război secret împotriva Occidentului.

Rusia, blocată în propriile granițe

În prezent, agenții unității 29155 sunt restricționați în interiorul Rusiei din cauza mandatelor internaționale de arestare emise pe numele lor.

Forța operațională a fost redirecționată în principal către atacuri cibernetice, o decizie impusă de pierderea influenței diplomatice după 2022.

Profesorul Kamill Zwolski subliniază: „După 2022, Rusia nu a mai putut conta pe rețeaua sa extinsă de diplomați care lucrau pentru serviciile sale speciale”.

Amenințări în Europa

Între timp, operațiunile de sabotaj ale Rusiei continuă să afecteze țările europene. Atacuri asupra infrastructurii critice, depozitelor de armament și fabricilor de drone au fost raportate în Bulgaria, Estonia, Germania și Polonia.

Aceste evenimente au determinat statele din Europa de Est să sporească măsurile de securitate, în special în jurul centralelor electrice, conductelor de gaz și porturilor.

Experții avertizează că aceste acțiuni ar putea escalada conflictul dintre Rusia și NATO.