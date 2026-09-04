Colegiul B.P. Hasdeu, din Buzău, câmp de luptă pentru putere și influență

Colegiul Național B.P.Hasdeu, din Buzău, a devenit un adevărat câmp de luptă pentru putere și influență. În mijlocul acestui iureș se află Anca Florea, profesoară de Științe sociale și fosta directoare adjunctă a liceului, care acuză conducerea de fapte cu iz penal, cu aprobarea tacită a inspectoratului școlar.

Profesori aduși la catedră prin tertipuri și metode care fentează grav legea, directori de școli numiți în funcție de gradul de obediență, nepotisme și favoruri, cazuri de bullying și comportamente indecente mușamalizate sau organizarea unor examene prin încălcarea legii. Sunt doar câteva dintre incidentele care au avut loc în cadrul liceului și pe care fosta directoare le dezvăluie cu lux de amănunte.

Timp de șase ani, din decembrie 2020 până în vara lui 2026, profesoara Anca Florea a ocupat poziția de director adjunct al colegiului – perioadă în care, spune ea, a asistat la o serie de ilegalități comise la nivel de inspectorat școlar fie din motive politice, fie din motive care vizau diferite interese meschine și personale: cele ale directorului liceului, ale anumitor profesori și inspectori. Școala devenise un maidan, un sat fără câini pe care inspectoratul îl manevra după bunul plac având toată puterea de decizie în mână. Își arogase inclusiv puterea de a încălca legea, ne-a mărturisit Anca Florea.

Dezvăluirile vin în contextul în care profesoara a semnalat aceste nereguli în două scrisori deschise adresate ministrului educației, Mihai Dimian, și după ce a fost înlocuită – anul acesta – de la conducerea școlii.

Anca Florea: „Mi s-a cerut să comit fals în acte. Am refuzat. Eu nu-mi compromit cariera”

„La scurt timp după ce am devenit director adjunct am aflat ce înseamnă politizarea educației”, și-a început dascălul mărturia. Profesoara ne-a spus că a primit un telefon din partea vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău, Adrian Petre, care a rugat-o să-l ajute într-o problemă. „În anul 2022, mi s-a cerut să antedatez o cerere de înscriere la Evaluarea Națională pe locurile speciale destinate copiilor de etnie romă, solicitare venită din partea unui părinte”.

În acea perioadă, Consiliul Județean Buzău a avut doi vicepreședinți care au funcționat în paralel: Adrian Robert Petre și Aurelian Felix Rache. Aceștia au făcut parte din echipa de conducere a instituției în perioada 2020-2024, sub coordonarea președintelui Petre Emanoil Neagu.

Cei doi vicepreședinți proveneau din formațiuni politice diferite, fiind aleși în baza unei alianțe locale. Adrian Robert Petre a venit din partea PSD, iar Aurelian Felix Rache din partea PRO România. La alegerile locale din 2020, cele două partide candidaseră pe o listă comună numită Alianța PSD-PRO Buzău, împărțind ulterior cele două funcții de vicepreședinte în cadrul Consiliului județean.

„Cererea de antedatare nu mi-a fost formulată direct de către vicepreședintele Consiliului Județean. Acesta mi-a spus doar că va veni la școală părintele unui elev și mă roagă să-l ajut. Mi s-a mai spus că lucrurile la inspectorat sunt aranjate, nu mai era nevoie decât de un număr de înregistrare al documentului. Abia în momentul în care a venit tatăl copilului am înțeles ce mi s-a cerut, de fapt”.

Problema era că termenul de depunere a acestor cereri expirase, cu alte cuvinte directoarea ar fi trebuit să comită fals în acte. „Pentru că perioada în care acest demers se putea realiza trecuse, am fost de acord să înregistrez cererea, dar cu data din ziua respectivă, nu retroactiv”.

Însă decizia directoarei, care a ales să respecte legea, a deranjat. „Pentru că am refuzat ce mi se cerea, s-a mers și mai departe și s-a ajuns la o situație greu de imaginat: au apelat inclusiv la prieteni de-ai mei care au încercat să mă convingă”.

Anca Florea nu a cedat însă presiunilor. „Am spus clar că eu nu-mi compromit cariera și nimeni nu are dreptul de a-mi cere acest lucru. Prin urmare, am înregistrat cererea cu data din ziua respectivă și am trimis-o împreună cu toate celelalte la inspectorat, acolo unde solicitarea, evident, s-a blocat. Pentru că nu și-au permis nici ei să meargă atât de departe. Vă spun sincer, dacă aș fi închis ochii și aș fi încălcat legea, inspectoratul ar fi preluat solicitarea, însă frauda ar fi fost la noi, nu la ei”.

Fosta directoare trage un mare semnal de alarmă: școlile trebuie să beneficieze de un anumit grad de autonomie, directorii au nevoie de libertatea de a decide pentru școala lor. „Educația începe în momentul în care ești liber să-ți faci datoria fără a te gândi că primești un telefon în care îți este arătată direcția”.

Anca Florea a mărturisit că acest incident a fost primul dintr-o serie lungă de momente în care a realizat cu adevărat ce înseamnă să fii directorul unei școli în România. „Una este să ți se solicite sprijin în limitele legii și cu totul altceva este să încalci cu bună știință legea. Acel loc special destinat elevilor de etnie romă aparținea, de drept, altui copil, iar eu nu am putut să fiu părtașă la o astfel de fraudă”, mai spune Anca Florea.

Cazul profesorului acuzat de elevi de comportamnet indecent, anchetat de conducerea Liceului Hasdeu pe repede-nainte. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Comportamente indecente, mușamalizate. Anca Florea: „Mi s-a spus că nu este treaba mea, iar profesorul predă și acum în școală”

Un alt incident cu iz penal a avut loc în anul 2023, atunci când un profesor din cadrul liceului a fost acuzat de părinții unor eleve de clasa a XII-a de comportament indecent, însă fără un memoriu scris în acest sens. Culmea, spune Anca Florea, profesorul respectiv nu se afla la prima abatere. „Primul incident ne-a fost semnalat verbal în anul 2021 chiar de către actualul nostru director, Relu Olteanu. Pe atunci, era inspector școlar exact pe disciplina pe care o preda profesorul acuzat”.

La momentul respectiv, pentru că părinții au refuzat să depună plângere, conducerea liceului a avut o discuție cu profesorul în cauză, iar acesta și-a revizuit comportamentul. Timp de trei ani, până în 2024, nu au mai fost probleme. Până când au reapărut sub forma unor acuzații noi: eleve luate în brațe și care, dacă încercau să se eschiveze într-un fel sau altul deveneau ținta răzbunării cadrului didactic. „Ascultatul în fiecare oră, cu întrebări din toată materia”, povestește Anca Florea. „Părinții au sesizat conducerea școlii – între timp Relu Olteanu a ajuns director la noi – însă, la fel, nu s-a depus nicio plângere în scris”.

În acea perioadă, în anul școlar 2024-2025, elevilor unei clase de-a XI-a li s-au dat spre completare niște chestionare, iar una dintre întrebări se referea la comportamentul profesorului. „Eu nu am aflat despre aceste chestionare decât în momentul în care doi elevi au intrat la mine în birou și m-au întrebat direct, fără menajamente, de ce nu se iau măsuri împotriva acestui cadru didactic dacă tot li s-a cerut părerea cu privire la comportamentul său”.

Anca Florea i-a cerut directorului să vadă răspunsurile copiilor – trecuseră deja două săptămâni de la incident – însă fără sorți de izbândă. „«Cred că avem o problemă la clasa X, i-am spus. Înțeleg că s-au aplicat niște chestionare. Ce a reieșit din acele chestionare?». Răspunsul a fost unul extrem de neprincipial. Mi s-a spus că nu este treaba mea, și că va fi doar atunci când voi ajunge director”.

În cele din urmă, la insistențele profesoarei, directorul a scos dintr-un sertar un teanc de foi. „Le-a scos din birou, de sub cheie, și mi le-a aruncat pe masă. Nu am apucat să le parcurg pentru că mi le-a luat foarte repede din mână. Dar am apucat, totuși, să citesc câteva răspunsuri. Două dintre ele făceau referire la comportamentul neadecvat al profesorului”.

Întrebarea Ancăi Florea este simplă: dacă această situație era cunoscută de mai bine de două săptămâni de ce nu s-a luat nicio măsură?

Mai mult, în acel an a existat un control din partea inspectoratului școlar, iar directoarea adjunctă a prezentat acest incident. „A fost o inspecție generală, iar când s-a ajuns la evaluarea Comisiei de prevenire a bullyingului din școală eu am adus în discuție acest aspect, le-am adus la cunoștință problema și am solicitat cercetări suplimentare. Ce credeți? Când am citit raportul final realizat de către comisia respectivă nu mi-a venit să cred: evenimentul nu era deloc consemnat, de parcă nici nu ar fi existat, de parcă nu l-aș fi prezentat deloc”.

Profesorul acuzat, mai spune fosta directoare, este un cadru didactic foarte respectat în școală. „Din punct de vedere profesional nu avem ce să-i reproșăm. Aici însă alta era problema”.

Care a fost motivul acestei încercări de mușamalizare? Anca Florea ne-a spus că doar inspectoratul poate veni cu un răspuns. „Este vorba despre un profesor pensionabil, cu o carieră solidă în spate. Și, poate, din respect pentru cariera sa cineva să fi închis ochii”.

În cele din urmă, la nivelul școlii s-a întrunit o comisie de cercetare disciplinară, însă a fost doar o formă fără fond. „Eu nu am știut despre vreo discuție pe această temă cu elevii clasei și părinții acestora. Însă, ceea ce știu este că profesorul a dat o declarație prin care a dezmințit totul, iar cazul a fost închis. În continuare el predă la noi în liceu, dar a refuzat să mai preia clasa respectivă”.

Profesoara Anca Florea a ajuns directoare adjunctă la Colegiul Național B.P. Hasdeu în decembrie 2020. Foto: arhivă personală

Anca Florea: „Inspectoratul școlar, viciat de interese de grup meschine”

Cât despre inspectoratul școlar, acesta, spune Anca Florea, este viciat de interese de grup meschine, de ordin politic. „Nu sunt interese de ordin politic în momentul în care în școală ajunge profesor un inspector care aparține unui partid? Nu este oare interes politic în momentul în care directorul este numit în funcție de gradul de obediență? În momentul în care se semnalează un aspect de încălcare a legii, iar situația este mușamalizată? Acoperită? În momentul în care într-o școală încă activează un cadru didactic acuzat de elevi și părinți de comportamente neadecvate? Iar nimeni nu ia nicio măsură?”.

Anca Florea este extrem de tranșantă: „Există o politizare a sistemului de educație până la această ultimă verigă, cea a profesorilor, care primesc o catedră sau sunt transferați în anumite școli în funcție de apartenența lor la un anumit partid. Când persoana X trebuie să ajungă în școala Y din motive politice, atunci politizarea ajunge să facă cel mai mare de deserviciu școlii”.

La fel și directorii, și ei sunt numiți în funcție de apartenența la un anumit partid. „Noua directoare adjunctă, care a venit în locul meu, este din partea PNL”.

Anca Florea a ținut să precizeze că nu militează împotriva politicilor publice care țin, până la urmă, educația în picioare. „Cineva trebuie să-și asume la nivel de ministru o viziune asupra educației. Însă noi am tot asistat la astfel de demersuri în ultimii ani, când proiecte din sistemul de învățământ – care în mod normal ar fi trebuit să se întindă pe parcursul a 10 ani – erau abandonate odată cu schimbarea clasei politice. Iar apoi apăreau altele care, la rândul lor, erau și ele abandonate. Și tot așa. Deci nici un grad de predictibilitate!”.

Cum a ajuns un fost inspector școlar să primească ore la Hasdeu. Anca Florea: „A intrat forțat în restrângere de activitate”

Profesoara Anca Florea a precizat că printre fraudele de care s-ar face vinovat Inspectoratul Școlar Buzău se numără și cele cu privire la sistemul de mobilitate al personalului didactic. Este vorba despre procesul prin care se ocupă posturile didactice vacante sau rezervate, se realizează transferuri, detașări și se modifică și contractele profesorilor. „Am avut parte și de astfel de situații când în școală ajungeau anumiți profesori, dar nu se știa exact cum, procesul fiind unul gândit la nivel de inspectorat și total netransparent”.

În 2024, povestește fosta directoare, una dintre profesoarele de Limba română s-a pensionat, iar orele sale au rămas vacante. „Eu mi-am dorit mult ca acest post liber să fie ocupat în urma concursului de titularizare însă nu s-a întâmplat așa. De ce? Pentru că inspectoratul școlar a decis să aducă la catedră o profesoară de la un alt liceu, director adjunct al școlii respective și fost inspector școlar pe probleme extracurriculare. Ca să fie eligibilă, doamna a invocat restrângere de activitate la școala unde activa. Însă, în realitate, cred că acest motiv nu avea cum să stea în picioare. Motivul? Doamna a intrat în restrângere de activitate deși, din informațiile neoficiale pe care le aveam, dânsa nu se afla în situația unei restrângeri”.

Anca Florea acuză demersul ca fiind unul total netransparent, chiar secretizat. „Nu am considerat acest transfer în concordanță cu principiile din metodologie pentru că această catedră, în loc să fie dată unui profesor care a luat titularizarea, a fost oferită unei profesoare fost inspector școlar care a intrat doar pe hârtie în restrângere de activitate”.

Scandalul Stegărescu. „Nu avem nicio putere să-i demitem pe profesorii slab pregătiți”

O altă situație a fost cea a profesoarei de Limba Română, Paula Stegărescu. „Acel scandal – tot din 2024 – a ținut multă vreme prima pagină a ziarelor. Este vorba despre o profesoară titulară inițial pe o catedră de de Limba germană, care la clasă era un dezastru. Erau situații absolut penibile. De exemplu, citea în Limba germană exact cum se scria cuvântul. Dar cum conducerea liceului nu poate demite profesorii, ci doar inspectoratul, multă vreme am fost nevoiți să acceptăm situația. Deși, repet, existau plângeri în Consiliul Elevilor și al părinților. Erau copii care știau Limba germană, care se meditau și care semnalau aceste derapaje ale doamnei”.

Lucrurile au escaladat în momentul în care profesoara a cerut reîntregirea catedrei și a primit ore de Limba Română și Literatură universală. „Dezastrul la clasă a fost și mai mare. În urma criticilor apărute din partea elevilor, a sesizărilor și memoriilor făcute de părinți am asistat la o oră a dânsei și m-am îngrozit. Limba română era o materie de Bacalaureat, iar doamna Stegărescu le spunea elevilor că poezia Luceafărul, de Mihai Eminescu, este un roman. Nu mai vorbesc despre alte greșeli grave de exprimare, gramaticale, dezacorduri”.

Anca Florea a sesizat inspectoratul școlar referitor la calitatea prestației doamnei, iar la nivel de instituție s-a luat decizia ca profesoara să facă un schimb de post cu un alt profesor. „Numai că acel profesor trebuia să preia atât orele de germană, cât și cele de română. Ce s-a întâmplat atunci? Inspectorul de Limba română a solicitat să preia el însuși orele însă doar cele de Limba română. Cele de germană rămâneau vacante. Era un demers pe care eu nu l-am regăsit în calendarul care însoțește metodologia de mișcare a personalului didactic”.

Cu toate acestea, procedura propusă de inspectorat și-a urmat cursul însă până într-un anumit punct dincolo de care totul s-a blocat. „Deși eram membru al Consiliului de Administrație, nu am avut informații referitoare la motivul pentru care procedura IȘJ nu a mai fost finalizată”.

Ce s-a întâmplat imediat după? „La începutul anului școlar următor, când director era domnul Relu Olteanu, s-a realizat un schimb de posturi între doamna profesoară Stegărescu și soția domnului Olteanu. Aceasta a venit la noi în școală de la Liceul Sportiv, însă doamna Stegărescu nu a ocupat locul rămas liber acolo, cum era normal, pentru că directorul de la liceul respectiv nu fusese de acord cu transferul. Prin urmare, doamna de germană a ajuns la o școală de la țară”.

Colegiul Național B.P. Hasdeu se află pe primul loc în topul celor mai bune licee din județul Buzău. Foto: bphasdeu.ro

Ore vacante nedeclarate, ascunse cu acordul tacit al inspectoratului școlar

Și, pentru că tot l-am adus în discuție pe directorul colegiului, Anca Florea are și despre el câteva lucruri de spus. Potrivit acesteia, directorul Relu Olteanu ar fi făcut pierdute 10 ore de limba latină, rămase vacante în urma pensionării unui profesor. Motivul? Le-a păstrat pentru același profesor care le-a luat în regim de plată cu ora. De ce a recurs directorul la un asemenea tertip? Probabil, pentru a proteja interesele profesorilor de la catedra de Limba română. „Totul, cu acordul tacit al inspectoratului școlar care, deși cunoștea situația, nu a intervenit”, spune Anca Florea.

„Povestea a avut avut loc în anul școlar 2025-2026. În momentul în care s-a făcut preîncadrarea, în lunile ianuarie-februarie, în urma opțiunii de pensionare a unui profesor de Limba latină au apărut vacante orele acestuia, în număr de 14. Situația a fost transmisă inspectoratului însă, am aflat ulterior, acesta a declarat vacante doar patru dintre ele. S-a dorit, practic, protejarea acestor ore astfel încât să nu fie luate de un profesor cu dublă specializare Limba Română – Limba Latină”.

În cazul în care s-ar fi întâmplat acest lucru, profesorul respectiv, dacă s-ar fi aflat vreodată în restrângere de activitate, și-ar fi putut reîntregi catedra cu ore de Limba Română, ore pe care le-ar fi luat de la ceilalți profesori.

O situație relativ asemănătoare s-a petrecut la catedra de engleză. „O profesoară mai avea nevoie de câteva ore pentru a-și întregi catedra, motiv pentru care a făcut o solicitare în acest sens. Orele respective, pe care le-a și primit, erau vacante în urma pensionării unui alt coleg. După ce doamna și-a întregit catedra, restul de ore a fost împărțit celorlalți profesori de engleză. Așa s-a întâmplat că aceștia s-au trezit de la 20 de ore, cât aveau în norma didactică, cu un număr mai mare”.

Anca Florea povestește că dascălii au acceptat aceste ore în plus, pentru ca ele să nu fie date vacante, iar în toamnă să fie luate la plata cu ora de către profesorul care tocmai se pensionase.

Inspectoratul școlar nu era străin de această situație. „Se cunoșteau foarte bine toate aceste tertipuri, căci acolo există o evidență clară a tuturor normelor didactice. Nu mai spun că însuși directorul nostru transmisese proiectul de încadrare sub această formă aberantă”. Profesoara a mărturisit că între directori, profesori și inspectori există tot felul de înțelegeri, căci întotdeauna o mână se spală pe alta.

Examenul de admitere în clasa a V-a la colegiile naționale este organizat intern, cu subiecte proprii. Foto: Shutterstock

Nereguli la admiterea în clasa a V-a. Cum învață profesorii din propriile greșeli, dar pe spinarea elevilor

Anca Florea acuză nereguli și în ceea ce privește organizarea examenului de admitere în clasa a V-a din cadrul liceului, care ar trebui reevaluată, regândită, consideră profesoara. „Am sesizat situația atât directorului, cât și inspectoratului, însă nu m-a băgat nimeni în seamă. Concret, la proba de matematică, între nota acordată la prima evaluare și nota la contestații a existat o diferență de punctaj mai mare decât cea admisă de ROFUIP – Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar”.

Era vorba despre 6,5 puncte. „Un copil care, inițial, obținuse 18,5 puncte din 45 și care fusese admis, s-a trezit la contestații cu doar 12 puncte și, evident, respins. Am anunțat imediat această situație directorului, am spus că avem nevoie de o a treia echipă de profesori evaluatori, că avem un termen-limită de afișare a rezultatelor și trebuie să fie luată rapid o decizie. Directorul nici nu a vrut să audă, mi-a închis telefonul”.

Motiv pentru care rezultatele concursului au fost afișate întocmai. „Am afișat sub rezerva că pentru diferențele mai mari de 4,5 puncte președintele comisiei de organizare, respectiv directorul școlii, va lua o decizie. Evident că nu s-a mai luat nicio decizie”.

Directoarea nu s-a lăsat însă: a mers în acea zi la inspectoratul școlar și a prezentat situația. „Era vorba despre un caz neacoperit de procedură. Ce răspuns am primit? Inspectorul școlar general a spus că este un moment care trebuie depășit, că nu avem ce face. Dar la începutul anului școlar viitor ne sfătuiește să convocăm catedra de matematică, profesorii să studieze încă o dată lucrarea respectivă și să învețe din propriile greșeli”.

În termenii aceștia se discută la nivel de inspectorat despre viitorul unui copil. „Anul acesta am solicitat să nu fac parte din nicio comisie la examenul de clasa a V-a pentru că procedura nu-mi permite să-mi exercit în limitele legii atribuțiile pe care le am. Pentru că am asistat la momente în care legea nu era aplicată, nu lucram într-o zonă a siguranței din punctul de vedere al respectării ei, din punctul de vedere al egalității elevilor”.

Inspectoratele școlare sunt singurele instituții care pot angaja sau demite profesorii. Conducerea școlilor nu are nicio putere. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Anca Florea: „Un inspector școlar a cerut ca la clasa copilului său să nu predea un anumit profesor”

O altă situație dezvăluită de Anca Florea se referă la încălcarea unui principiu care vizează relațiile dintre anumiți profesori și inspectori școlari. „În școală, la un moment dat, a ajuns un profesor adus de inspectorat. Iar apoi, la început de an școlar, un inspector a solicitat liceului nostru, conducerii, ca acel profesor să nu predea la clasa copilului lui. Adică acel profesor adus de tine în școală este bun pentru toți ceilalți elevi, dar când vine vorba despre copilul tău nu mai este bun și vrei ca la clasă să predea altcineva. Cum vine asta?”, se întreabă, revoltată, Anca Florea.

Profesoara mai punctează un aspect: până de curând, conducerea liceului nu a avut niciun cuvânt de spus atunci când inspectoratul angaja profesori. „Este adevărat că directorul nu poate face angajări și nici demite, însă, conform legii, școala are totuși un cuvânt de spus. Iar noi am cerut inspectoratului să respecte această prevedere a legii: în momentul în care un profesor dorește să vină la noi prin transfer, pe bază de dosar, să putem avea și noi, ca școală, un punct de vedere. A fost un întreg demers și nu exagerez când vă spun că am un dosar întreg de schimb de adrese între mine și Comisia de Mobilitate – pentru că am coordonat Comisia de Mobilitate acum doi ani în școală – și inspectoratul școlar”.

Mai exact, Anca Florea, pe atunci directoare adjunctă, cerea o inspecție la clasă unde profesorul doritor să predea la Colegiul B. P. Hasdeu să obțină minimum nota 9, în loc de 7 cât agrea inspectoratul. „Apoi, doream un interviu cu acea persoană, să nu lăsăm pe oricine să vină să predea elevilor noștri. Erau condiții specifice impuse de liceu și prevăzute în lege, dar pe care inspectoratul nu ni le-a aprobat, ni le-a respins ani la rând”.

În cele din urmă, cu ajutorul juristului de la sindicat, directoarea a reușit să-și impună punctul de vedere, iar liceul poate impune condiții specifice „în baza cărora avem și noi un cuvânt de spus, chiar și minim”.

Anca Florea mărturisește că și-a dorit foarte mult, alături de fosta directoare a liceului, ca posturile libere să fie ocupate prin concurs de Titularizare. „Pentru că printr-un concurs, indiferent de gradul său de dificultate, se realizează o ierarhie. Există o șansă reală ca un profesor competent să vină să predea la tine în școală. Și nu să te trezești cu cineva impus, adus din cine știe ce interese obscure. Noi ne-am dorit acea libertate de decizie care se regăsește în lege pentru că liceul nostru a dat performanță și vrem în continuare să facem performanță”, a mai punctat fost directoarea de la Hasdeu.

Cum răspunde Colegiul Național „B.P.Hasdeu” acuzațiilor aduse de profesoara Anca Florea

În urma acuzațiilor profesoarei Anca Florea la adresa directorului Colegului Hasdeu, Relu Olteanu, am solicitat conducerii licceului din Buzău un punct de vedere. Într-un e-mail transmis pe adresa redacției instituția de învățământ ne-a comunicat următoarele:

„Cu referire strictă la Colegiul Național „B.P.Hasdeu” Buzău, în ultimii 5 ani școlari activitatea noastră a fost evaluată riguros de instituțiile abilitate din sistemul de învățământ, calificativele obținute la toți indicatorii fiind cele maxime (evaluare externă periodică ARACIP, for național independent de acreditare și audit al calității, inspecții școlare generale și inspecții tematice, potrivit Graficului unic al activităților de monitorizare, îndrumare și control). La nivelul colegiului există documente oficiale și proceduri verificate care probează conformitatea și corectitudinea deciziilor manageriale adoptate, întreaga activitate desfășurându-se în baza legislației în vigoare”.

În urma acuzațiilor profesoarei Anca Florea, am solicitat un punct de vedere oficial și din partea Inspectoratului Școlar Buzău și al Consiliului Județean Buzău. Până la publicarea acestui material, după aproape 48 de ore de la solicitări, nu am primit niciun răspuns. În cazul în care poziția acestor instituții va fi transmisă redacției, o vom publica de îndată.

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